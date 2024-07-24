Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözümü hayata geçirmezsek dördüncü Gazze savaşı çıkar - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözümü hayata geçirmezsek dördüncü Gazze savaşı çıkar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail barış müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda ileride bir dördüncü Gazze savaşının çıkacağını belirtti. Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına verdiği mülakatta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ateşkes müzakerelerine değindi. Fidan, iki devletli çözümün hayata geçirilmemesi durumunda sürekli savaşlarla uğraşılacağını ifade etti.

24.07.2024 17:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin- İsrail barış müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasıyla ilgili olarak, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız." dedi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes müzakereleri başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere dair Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat verdi.

Filistin-İsrail barış müzakerelerinde anlaşmaya varılamamasıyla ilgili olarak Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes, Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor. Gerek Amerikalılar, gerek Batılılar da bu konuda hemfikirler." diye konuştu.

Fidan ayrıca, "İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, "İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz." ifadesini kullandı.

Suriye konusunda Türkiye'nin nihai duruşuna ilişkin soru üzerine Fidan, terörizmin Suriye'den temizlenmesi gerektiğine işaret ederek, orada özellikle PKK'nın işgal ettiği Arap toprakları, ele geçirdiği petrol tesisleri olduğunu belirtti. Fidan, "(PKK/YPG) ile savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını alıp Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor." dedi.

Ankara ve Bağdat'ın PKK'yla mücadele konusunda ortak bir perspektife ve duruşa sahip olup olmadığı sorusuna ilişkin Fidan, Türkiye olarak Irak'ta hem siyasal istikrarın hem can güvenliğinin sağlanması için sürekli yapıcı katkıda bulunduklarını söyledi.

Fidan, "PKK, Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözümü hayata geçirmezsek dördüncü Gazze savaşı çıkar - Son Dakika

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