Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya\'ya yaptığı ziyarette İsrail\'i ateşkes ilan etmeye çağırdı

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? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'ya yaptığı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, 'İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyatı tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaretlerin ardından Romanya'ya gitti. Bakan Fidan, Romen mevkidaşı Odobescu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıklama yapan Fidan, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymaya çağırdı. Fidan, 'Bugün ayrıca Sayın Bakanla Balkanlar'daki son gelişmeleri ele aldık. Orta Doğu'yu da konuştuk. Gazze'deki vahşeti, dramı ve oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdik. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ihtiyatı tedbir kararını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum. İsrail abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekun hedef almaya devam ediyor. Bombardımandan kurtulabilenler şimdiyse açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Gazze'ye insanı yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum' diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE SON YILLARDA İVME YAKALADIK'

Bakan Fidan, Türkiye ve Romanya'nın savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, 'Sayın bakanla terörle mücadele konusunda da iş birliğimizi görüştük bazı beklentilerimizi bu konuda kendilerine aktardım. Savunma ve askeri iş birliğimiz bildiğiniz gibi Romanya ile iş birliklerimizin önemli bir boyutunu teşkil etmekte, savunma sanayi iş birliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Polonya'dan sonra Romanya da Türkiye'den silah sistemleri alan ikinci NATO ve AB ülkesi oldu. NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 4 adet F-16 savaş uçağımız NATO Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya Hava Sahası'nda görev yapmakta' dedi.

'TİCARET HACMİMİZİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Fidan, basın toplantısında Türkiye ve Romanya ilişkilerini de değerlendirdi. Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları aştığını, 2025 hedefinin ise bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getirdi. Fidan, 'Komşumuz Romanya Balkanlar'daki en büyük ticari ortağımızdır. Türkiye de Romanya'nın Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz son yıllarda önemli bir artış kaydetti. 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştık hedefimiz 2025 yılı itibarıyla bunu 15 milyar dolara çıkarmak. Romanya'daki yatırımlarımız üçüncü ülkelerden gelenlerde dahil edildiğinde 8 milyar dolar civarına ulaşmış durumda. Firmalarımızın başarasından ve aramızdaki dostluğa yaptığı katkılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Romanya'da insanı bağlarımız da çok güçlü. Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızı ülkelerimiz arasındaki bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımıza gönül bağıyla bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürüyorlar' ifadelerini kullandı.

'MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİ UYGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Fidan, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamayı sürdüreceğini tekrar hatırlatarak, 'Sayın Bakanla görüşmelerimizde başta Karadeniz'in güvenliği olmak üzere bölgesel konuları da ele alma imkanımız oldu. Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için önemli katkılar sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Karadeniz'deki sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdit karşısında hep beraber ön alıcı bir yaklaşım sergiledik. Romen ve Bulgar müttefiklerimizin katılımıyla Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu yine üçlü olarak beraberce ihdas ettik. Bildiğiniz gibi Montrö Sözleşmesi bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tarafsız biçimde ve titizlikle uygulamayı Türkiye olarak sürdürüyoruz. Dün Sofya'da da basın toplantısında söyledim bugün yine tekrar ediyorum Montrö'nün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz' dedi.