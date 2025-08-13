Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
13.08.2025 11:56
Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, "YPG oyun bozan durumunda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriye hükümetinin, bölgede SDG adını kullanan terör örgütü YPG'ye yönelik askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, görüşme sonrası Şeybani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARANLIK TABLONUN EN BÜYÜK AKTÖRLERİNDEN BİRİ İSRAİL"

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Suriye'de yeni bir dönem başladı. Bundan rahatsız olan aktörler, süreci olumsuza çevirmeye çalışıyor. Süveyda'daki olayların, bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail bölgeye yayılmaya çalışıyor.

Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz. Suriye'de herkes elini taşın altına koymalı. Suriye'de güvenlik problemi olmamalı. Suriye'nin istikrarını bozucu tavırlara müsamaha gösterilmez.

Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor

"YPG'NİN KURNAZLIKLARINI GÖRMÜYOR DEĞİLİZ"

SDG, Suriye ile 10 Mart mutabakatına uymuyor. YPG, Suriye'de oyunbozanlık yapıyor. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. Bekledikleri olmayacak, istedikleri sonuç asla çıkmayacak. YPG'nin durduğu yer, yer değil. Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler.

YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce."

ASKERİ OPERASYON HAZIRLIĞI

Öte yandan; Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. SDG elebaşı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacaktı ancak beklenen olmadı. Suriye hükümetinin, SDG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Murat:
    Türkiye cumhuriyeti devleti gereğini yapacak güçte elhamdülillah 55 22 Yanıtla
    Erdal Baygar:
    O zaman yapsın anlaşma yapmasın. Gazzeye de kınama yapmasın ne gerekiyorsa onu yapsın bu yük devlet olma onu gerektirir. Mersin limanından İsraile giden çelik, petrolü duyoruz 0 0
  • ro.123:
    şöyle sert bak da hizaya gelsinler 42 6 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Bu yaptığınizda aynı açılım gibi olacak elinize yüzünüze bulaşacak çünkü işin içinde taviz var ,çıkarlar var ,PKK nin bazı şartları var yazın bir kenara bu iş karman karışık bir hal alacak 24 13 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    oyun oyun oyun kimin oyunları olduğunu bilenler çok iyi bilir 24 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Daha kaç kez sayenizde kandırılacağız ? 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
