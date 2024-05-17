Dışişleri Bakanlarından İsrail'e Uyarı Mektubu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlarından İsrail'e Uyarı Mektubu

Dışişleri Bakanlarından İsrail\'e Uyarı Mektubu

Dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e ortak mektup göndererek Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı uyarıda bulundu. Mektup, G7 ülkelerinden Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç tarafından imzalandı. ABD'nin mektubu imzalamadığı ve kendi inisiyatifiyle İsrailli yetkililerle görüştüğü belirtildi. Mektupta İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini bir kez daha teyit eden 13 ülkenin dışişleri bakanları, Refah'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun Filistinli siviller için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını vurguladı. Dışişleri bakanları, ayrıca İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı ve giderek kötüleşen insani krizi hafifletmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını net şekilde çizdi. Bakanlar, Filistinli sivillere acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail'in Refah Sınır Kapısı da dahil tüm geçiş noktalarını açmasını talep etti. Mektupta İsrailli yetkililerden uluslararası yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'ye erişimine izinleri vermeleri istendi.

17.05.2024 11:18
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Dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e ortak mektup göndererek Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı uyarıda bulundu.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre mektup, G7 ülkelerinden Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç tarafından imzalandı.

ABD'nin mektubu imzalamadığı ve kendi inisiyatifiyle İsrailli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Dört sayfalık mektupta İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini bir kez daha teyit eden 13 ülkenin dışişleri bakanları, Refah'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun Filistinli siviller için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Dışişleri bakanları, ayrıca İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı ve giderek kötüleşen insani krizi hafifletmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını net şekilde çizdi.

Bakanlar, Filistinli sivillere acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail'in Refah Sınır Kapısı da dahil tüm geçiş noktalarını açmasını talep etti.

Mektupta İsrailli yetkililerden uluslararası yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'ye erişimine izinleri vermeleri istendi.???????

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda, Güney Kore, Finlandiya, Avustralya, Danimarka, Hollanda, Japonya, Almanya, İtalya, Fransa, Kanada, İsrail, Gazze, İsveç, Refah, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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