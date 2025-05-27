Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğince Türk mutfağı ve el sanatları tanıtıldı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği tarafından Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle "Türk Mutfağı ve Türk El Sanatları" tanıtım resepsiyonu düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in ev sahipliğinde Temsilcilik'te gerçekleştirilen resepsiyona, İstanbul Valisi Davut Gül, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan İstanbul Valisi Gül, Türkiye'nin çok kültürlü bir toplum olduğunu belirterek, "Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığımız için de bunun neticesi olarak birçok medeniyetin aslında yemeklerini Türk mutfağı olarak geliştirerek bugünlere kadar getirdik." dedi.

Gül, resepsiyona katılan her bir misafirin buradaki yemekleri tadarken kendinden, kendi kültüründen bir miktar bir şeyler bulacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer de bugün Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle burada bulunduklarını belirterek, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2022'den bu yana 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de ve dünya çapında kutlandığını söyledi.

Usluer, 30 Mart 2023 tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini hatırlatarak, "Türk yemekleri bize sıfır atık bilinci açısından pek çok seçenekler sunar. Bir Türk kadını mutfağına girdiğinde birkaç malzemeden birçok çeşit yemek üretebilir ve tüm kalan malzemelerini değerlendirir." ifadelerini kullandı.

Bu sene Türk Mutfağı Haftası'nın temasının "Türk mutfağının klasikleri" olarak seçildiğini kaydeden Usluer, bu klasiklerden Türk yemeklerinde ne kadar az malzeme kullanıldığının da fark edilebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Usluer, "Yemeklerdeki sadelik, ailenin ve dostların aynı sofralara oturması ile zenginleşir. Geleneğimizde elden ele geçen, başta Türk kadınlarının ama günümüzde Türk erkeklerinin de kendine özgü tarifleri, bir bilgeliğin, derin bir irfanın sofralara yansımasıdır." ifadelerine yer verdi.

Hatay'dan seçilmiş lezzetleri ön plana çıkardıklarını dile getiren Usluer, Akdeniz, Arap ve Anadolu geleneklerinin bir karışımı olan Hatay mutfağının, Şef Sinem Özler tarafından takdim edildiğini belirtti.

Usluer, ayrıca etkinlikte yer alan Hatay el sanatlarının tasarımcısı Banu Yentür'ün Türk kültürünü yaşatmanın ve tanıtmanın çabası içerisinde olduğunu aktararak, Yentür'ün çalışmalarının bugünkü programın düzenlenmesi için önemli bir ilham ve motivasyon kaynağı olduğunu da dile getirdi.

Katılımcılar, resepsiyon boyunca mücverden peynir çeşitlerine, keşkekten içli köfteye Türk mutfağına özgü birçok lezzeti tadarken, Türk el sanatlarını da inceleme fırsatı buldu.