DİSK\'ten Adalet Mitiği Çağrısı

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Haber/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) düşük ücretler, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve vergi adaletsizliğine karşı Saraçhane Meydanı'nda düzenleyeceği işçi mitingine çağrı yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler Beşiktaş'ta vatandaşlara bildiri dağıttı. Bildiri dağıtılırken 'adalet istiyoruz' sloganlarını duyan yaşlı bir vatandaş, "Yapın yavrum yapın. Türkiye battı, battı. Türkiye'miz gitti, eski Türkiye yok. Yabancıları doldurdular, ekmek paramız yok, bak dileniyoruz. Hastaneden geldim, açım, bir simit alabildim, yazık değil mi bana" diye sordu.

DİSK düşük ücretler, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve vergi adaletsizliğine karşı Saraçhane Meydanı'nda düzenleyeceği işçi mitingine çağrı yaptı. Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplanan DİSK üyeleri, "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz" sloganları eşliğinde İskele meydanından Beşiktaş çarşıya yürüdü.

"Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı AKP'nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucu"

Ülkenin içine girmiş olduğu ekonomik kriz, yüksek enflasyon karşısında yıllardır ücretlerin gerilediği, alım gücünün düştüğü bir süreçte olduğumuzu belirten Arzu Çerkezoğlu, "Bugün bütün Türkiye'de 'Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet' için yürüttüğümüz bir mücadele sürecinin içindeyiz. Hepimizin bildiği ve birebir yaşadığı, ülkenin içine girmiş olduğu bu ekonomik kriz, yüksek enflasyon karşısında yıllardır ücretlerimizin gerilediği, alım gücümüzün düştüğü bir süreçteyiz. Her gün soframızdaki ekmeğin daha fazla küçüldüğü bir süreci yaşıyoruz ve biliyoruz ki bu işsizlik bu yoksulluk bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı bir tesadüf değil. 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Bu nedenle DİSK olarak 2 yılı aşkın bir süredir gelirde adalet, vergide adalet için işyerlerinden başlayan, alanlarda, meydanlarda büyüyen bir mücadele sürecinin içindeyiz" diye konuştu.

"İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz"

Gençlerin geleceğinin işsizlikle karartıldığını belirten Çerkezoğlu, "Bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri hakça paylaşmak istiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Asgari ücretin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesini istiyoruz. Emeklilerin 12.500 liraya mahkum edilmesini değil insanca yaşayacak bir ücret ve sosyal haklara sahip olmasını istiyoruz. Gençlerimizin geleceğinin işsizlikle karartıldığı, geleceksizleştirildiği bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde yaşadığımız bütün eşitsizliklerin ve kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir ülke için mücadele ediyoruz" dedi.

"Adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz"

Sendikalaşmanın ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılarak işçilerin haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Arzu Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Ocak ayında aldığımız ücreti nisanda mayısta da alabilmek için adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Bütün bunların olabilmesi ve güvence altına alınabilmesi için sendikalaşmanın, sendikal hakların önümdeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Tüm haklarımızın güvencesi olacak gerçek bir demokrasi istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet diyoruz, hepsinden önemlisi ülkede adalet diyoruz. Çünkü biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz, demokrası barış olmaz. O nedenle DİSK olarak demokrasi işçinin ekmeğidir, adalet işçinin güvencesidir diyerek bu mücadele sürecini yönetiyoruz. Geçtiğimiz hafta Mersin'de büyük bir işçi buluşmasıyla bölgedeki bütün sınıf kardeşlerimizle bir araya geldik. Yarın İzmir'de olacağız. 25 Eylül Çarşamba günü de Saraçhane Meydanı'nda büyük işçi buluşması yapacağız. Bugün buradan İstanbul'daki bütün işçi arkadaşlarımızı, emeğine ekmeğine sahip çıkan herkesi Saraçhane Meydanı'nda toplanmaya çağırıyoruz. Emeğimize ekmeğimize memlekete sahip çıkmak için bu yürüyüşü büyütmeye kararlıyız. Bu yaşadığımız kara tablo bir kader değil ve değiştirmek mümkün. Eşitlik, adalet ve demokrasinin hakça işlediği bir Türkiye için hep birlikte omuz omuza mücadeleyi büyüteceğiz"

"Türkiye'miz gitti eski Türkiye yok"

Basın açıklamasının ardından Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri "Gelirde vergide ülkede adalet istiyoruz" sloganları eşliğinde Beşiktaş'ta yürüyerek vatandaşlara bildiri dağıttı. Bildiri dağıtılırken 'adalet istiyoruz' sloganlarını duyan yaşlı bir vatandaş, "Yapın yavrum yapın. Türkiye battı battı. Türkiye'miz gitti, eski Türkiye yok. Yabancıları doldurdular, ekmek paramız yok, bak dileniyoruz. Hastaneden geldim, açım, ordan bir simit alabildim, yazık değil mi bana" ifadelerini kullandı.