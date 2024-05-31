Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze\'ye destek için dua etti

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Filistin'e destek, Gazze'ye dua' programında, Hacı Bayram Veli Cami'nde sabah namazını kıldırdı. Erbaş, namazın ardından cemaatle beraber dua ederken, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı boykot çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak ve dua çağrısında bulunmak için Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından kuran tilaveti ve dualar okundu. Erbaş, sabah namazının ardından yaptığı konuşmada, Filistinlilerin her saat başı toplu katliamlara ve soykırıma maruz kaldığına değinerek, "Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, yavruları katlediyorlar, yakarak katlediyorlar. Yakarak katlediyorlar. Ey dünya kör müsün, artık senin anlayışında ahlak diye bir şey kalmadı mı? Hukuk diye bir şey kalmadı mı? Ey insan hakları savunucuları, neredesiniz? Hayvan hakları savunucuları, sizin gözünüzde binlerce, on binlerce masum insanın insanı bir ne diyeyim? Yani hayvanlardan herhangi birisi kadar bile değeri yok mu, neredesiniz? Sesiniz niye çıkmıyor? Yüreğimiz kan ağlıyor" dedi.

Erbaş, Filistin'e yardım göndermenin önemine ve İsrail'e yapılan yardımların büyük günah olduğuna değinerek, "Aziz kardeşlerim bizim elimizde ne geliyor şu anda? Yardım göndermek, boykota devam etmek. Zalim işgalcilere bir bardak su dahi gönderen büyük bir haram işlemektedir, büyük bir günah işlemektedir. Bunu buradan açıkça haykırıyorum, söylüyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar" ifadelerini kulandı.

Konuşmasının ardından şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua eden Erbaş, "Şimdi yapacağımız duayı hem şehitlerimiz için, teröristlerle, hainlerle mücadele ederken şehit olan askerlerimiz, polislerimiz var. Hem onlar için hem Filistin'de Gazze'de zalim işgalcilere karşı mücadele eden mücahit kardeşlerimiz için onların zaferi için öyle bir amin diyelim ki gökteki melekler etrafımızdaki melekler onlar bizi duyuyorlar zaten onlardır aminlerimizde iştirak etsin".