Erbaş İzcilik Kampını Ziyaret Etti

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen Diyanet İzcilik Bölge Kampı'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye İzcilik Federasyonu İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İzcilik Bölge Kampı'ndaki gençlerle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Müslümanlık'ta en önemli ilkenin dürüstlük ve doğruluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tarif ediyor, 'Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir.' Bakıyorum izcilik etkinliklerinde, ilkelerinde her zaman dürüstlük, doğruluk, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü gibi evrensel değerler ön planda. Yani adeta bir değerler eğitimi. Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde izcilik aynı zamanda bir ahlak eğitimidir. Bir Müslüman ahlaklı olmalı ve görüyorum ki sizin yapmış olduğunuz çalışmalarda, birbirinizle olan birlikteliğinizde ahlaki değerler ön planda."

"Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlerin hizmetinde olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Ülkemizin her yerinde sizin gibi binlerce, on binlerce gencimize, izcilik etkinliklerinde değerlerimizi öğretme, değerlerimize sahip çıkma, ahlaklı, irfanlı, bilgili gençler olarak yetişmeniz noktasında elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, inşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinden sonra başlatılan arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine katkı sağlayan 14 izci liderine "Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı Cesaret ve Feragat Nişanı"nı takdim etti.

İzci liderleri ve genç izcilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erbaş, kamp alanındaki çadırları gezerek, yetkililerden izcilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Erbaş'a, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de eşlik etti