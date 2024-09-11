Mevlid-i Nebi Haftası Teması \'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası\'

Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını belirledik. Bu yılki tema, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olacak ve O'nu konferanslarımızda, vaaz-u nasihatlerimizde, seminerlerimizde, yayınlarımızda; çevremize, mahallemize, öğrencilerimize, kısacası bütün insanlığa Efendimizin şahsiyet inşasını anlatmaya çalışacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen, 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programında konuştu. Erbaş, Hz. Muhammed'in doğumundan önce dünyanın her yerinde zulümler olduğunu belirterek, "İnsanlık onun alemlere rahmet olarak gönderilişinden doğacak merhameti bekliyordu. Garipler onu bekliyordu, mazlumlar onu bekliyordu. Toprağa diri diri gömülmemek için kız çocukları onu bekliyordu. Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin, Filistin'in; Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. İmdat çığlıklarıyla yeri göğü inletiyorlar ama heyhat dünya kör ve sağır, insanlık kör ve sağır, vicdanlar ölü, kalpler paslı. 'Biz seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdik, ey Nebi.' Biz bu rahmetin sağanak sağanak üzerimize yeniden yağmasını bekliyoruz, bunu arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK MODERN BİR CAHİLİYEYE SÜRÜKLENİYOR'

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl belli bir tema ekseninde etkinlikler düzenlediğini kaydederek, "Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını belirledik. Bu yılki tema, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olacak ve onu konferanslarımızda, vaaz-u nasihatlerimizde, seminerlerimizde, yayınlarımızda; çevremize, mahallemize, öğrencilerimizle birlikte kısacası bütün insanlığa efendimizin şahsiyet inşasını anlatmaya çalışacağız. Bu tema vesilesiyle Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, mümtaz şahsiyetini yeniden tefekkür edeceğiz. Onun, cahiliyenin girdabında kaybolan insanlardan, tarihin en güzide neslini nasıl yetiştirdiğine daha yakından bakacağız. Ayrıca bu süreçte ortaya konacak fikir, açılım ve tecrübelerden istifade ederek Başkanlığımız hizmetlerini daha da geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını arayacağız. Hakikat şu ki bugün, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konusunu tüm yönleriyle ele almaya her zamankinden daha çok muhtacız. Zira insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, insanı insan yapan manevi özelliklerin alabildiğine örselendiği bir zamanı yaşıyoruz. Bencillik, dünyevileşme, umutsuzluk gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağa şahitlik ediyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, hayatı modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz" diye konuştu.

'İNSANLIK VİCDANINI KAYBETME NOKTASINA GELMİŞTİR'

İnsanlığın huzur, hukuk, güven ve umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzere olduğunu ifade eden Erbaş, 18'inci yüzyıldan bu yana batı merkezli değişimi savunanların insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum ettiğini vurguladı. Erbaş, "Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu süreçte Yaradan'ı ve O'nun yeryüzüne teklifini hayatın dışında tutmanın bedeli ise değerler sisteminin çöküşü olmuştur. İşte bugün insanlığı kapıldığı bu türbülanstan çıkarmanın yegane yolu, kaybedilen değerleri, vahyin rehberliğinde yeniden ihya ve inşa etmektir" dedi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM'

Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in sözleri ile davranışlarının tüm insanlık için kurtuluş pusulası olduğunu ve Müslümanların en temel sorumluluğunun, Hz. Muhammed'in ahlakını insanlarla buluşturmak olduğunu söyledi. Erbaş, "Peygamber Efendimizin şahsiyet inşasında temel yaklaşımını ve insanları iman, ibadet ve güzel ahlaka çağırırken referans aldığı dinamikleri ortaya koymak ve kılavuz edinmektir. Bu bağlamda inşallah yurt içinde ve yurt dışında pek çok faaliyet yapacağız. Vaaz, hutbe, televizyon ve radyo programları, konferanslar, sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla tema çerçevesinde hizmetler, faaliyetler, çalışmalar yapacağız. Bu hafta sonu yani 14 Eylül Cumartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'daki Mevlid-i Nebi Haftası ana programını yapacağız. Aynı tarihte, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı ile 'Mevlid Gecesi'ni ihya edeceğiz. Ayrıca, 24 Eylül 2024 Salı günü ise çevrim içi gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışını yapacağız. Bu vesileyle, milletimizin her ferdini, tüm kardeşlerimizi bilhassa gençlerimizi, ülkemiz genelinde, il ve ilçelerimizde yapılacak her etkinliğe katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,