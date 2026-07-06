Diyanet'ten Kur'an Kurslarına Vurgu - Son Dakika
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Diyanet'ten Kur'an Kurslarına Vurgu

Diyanet\'ten Kur\'an Kurslarına Vurgu
06.07.2026 15:32
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Diyanet Başkanı Arpaguş, ailelerin eğitime desteğini vurguladı, yaz Kur'an kurslarının önemini açıkladı.

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir, onların önemsediklerini önemserler. Ailelerin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine her türlü desteği vermenizi ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanızı istirham ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, '2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı' için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve çok sayıda öğrenci ile davetli katıldı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, okulların tatile girmesiyle, bu hafta yaz Kur'an kurslarının açıldığını ifade ederek, "İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin dört bir yanında yavrularımız, bir kez daha camilerimizi ve kurslarımızı dolduracak. Kur'an'ın huzur veren iklimiyle buluşacaklar. Geçmişten günümüze yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'in dünyasıyla buluşturan, onların dini bilgi, ahlaki değer ve manevi bilinçle yetişmelerine rehberlik eden önemli eğitim yuvaları olmuştur. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın sadece dini ve manevi gelişimleri için değil aynı zamanda onların sosyal becerilerinin gelişmesi ve ruh dünyalarının zenginleşmesi için de büyük imkan sağlamıştır" diye konuştu.

'MANEVİ BİR YATIRIMIN TEMELİNİ ATMIŞ OLUYORUZ'

Camiler ve düzenlenen Kur'an kurslarının önemini vurgulayan Arpaguş, "Camilerimizin huzur veren, güven aşılayan ve gönülleri dinlendiren manevi ikliminde her yıl gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin temel gayesi, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, dürüst ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onları bu değerlerle donatıp geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızın iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetişmelerini sağlamak bizim en öncelikli görevimiz ve en önemli hedefimizdir. Onların maneviyatlarını güçlendirmek, Kur'an ve sünnet ile bağlarını pekiştirmek bu hedefin temelini oluşturmaktadır. Zira güçlü bir karaktere, bilinçli bir kişiliğe ve dengeli bir ruh dünyasına sahip olmanın yolu, insanın Rabb'iyle, peygamberiyle, kitabıyla ve mabediyle sağlıklı bağlar kurmasından geçmektedir. Toplumların geleceği, bugün yetiştirdiği çocukların ve gençlerin anlam dünyasında şekillendiğinden bugün burada, sadece bir yaz Kur'an kursu açılışını yapmıyor, geleceğimize yönelik paha biçilemez bir manevi yatırımın da temelini atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'MANEVİ GELİŞMELERİNİ HASSASİYETLE DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Çocukların maddi ihtiyaçları kadar, manevi ihtiyaçlarının da düşünülmesi gerektiğini belirten Arpaguş, "Teknolojinin hayatımızdaki pek çok hususu çok hızlı bir şekilde değiştirip dönüştürdüğü çağımızda, insanı insan yapan değerleri koruyabilmek, nesillerimizi manevi değerlerle buluşturarak onlara sağlam bir kimlik kazandırmak ve kökleriyle irtibatlarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın maddi ihtiyaçları kadar manevi gelişimlerini de düşünmek bizim en önemli vazifemizdir. Birini diğerine tercih etmeksizin her iki yönlerinin de gelişimlerine aynı katkıyı sunmak zorundayız. Hatta zararlı fikir ve akımların kolayca yayınlandığı günümüzde çocuklarımızın manevi gelişimlerini daha bir hassasiyetle desteklemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda yaz Kur'an kursları milletimiz için büyük bir fırsattır" dedi.

'GÜZEL AHLAKLA BULUŞMALARINA KATKI SUNMAYA GAYRET EDECEĞİZ'

Arpaguş, 2025 yılındaki yaz Kur'an kurslarının iyilik, irfan ve ahlak seferberliğine dönüştüğünü söyleyerek, "Fedakar öğreticilerimizin rehberliğinde, camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde 2 milyon 500 bin evladımız Kur'an-ı Kerim'le, camiyle ve manevi değerlerle buluşma imkanı elde etmiştir. Bu rakamlar, yalnızca sayısal bir başarının değil, aynı zamanda milyonlarca çocuğumuzun kalbine dokunuşun ifadesidir. Çünkü her bir rakam, Kur'an'la tanışan yeni bir çocuğu, camiyle buluşan yeni bir genci ve geleceğe umutla hazırlanan bir nesli temsil etmektedir. Her yıl daha fazla çocuğumuza ulaşan, her yıl daha fazla gönülde iz bırakan bu bereketli tablo, bizler için haklı bir gurur vesilesi olduğu kadar büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. İnşallah, bu yıl da aynı heyecan, aynı samimiyet ve aynı inançla çalışmaya devam edecek, daha fazla evladımızın Kur'an-ı Kerim'le, Sünnet-i Seniyye ile ve güzel ahlakla buluşmalarına katkı sunmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'GÖNÜLLERE HİTAP EDEN EĞİTİM ANLAYIŞINI ESAS ALALIM'

Kur'an-ı Kerim'in insanın bütün varlık alemiyle olan ilişkisini düzenleyen hayat rehberi olduğunu belirten Arpaguş, "Bizler, Kur'an eğitimini, insan yetiştirme eylemi olarak görüyoruz. Kur'an'ın ortaya koyduğu değerleri hayata taşıyabilen erdemli bireyler yetiştirme faaliyeti olarak görüyoruz. Bu açıdan yaz Kur'an kurslarında çocuklarımıza bilgiyi yük olarak değil, onların gönüllerine dokunarak vermeyi amaçlıyoruz. Zira insanın kalbine ulaşmadan zihnine ulaşmak kolay değildir. Bir çocuğun Allah'ı sevmesi, ibadeti de sevmesi anlamına gelir. Peygamber Efendimizi sevmesi, onun güzel ahlakını örnek alması demektir. Camiyi sevmesi hayatı boyunca namazla, maneviyatla, değerleriyle bağını koparmaması demektir. Onun için en büyük gayretimiz, çocuklarımızın camilerimizi sevmesi, Kur'an'la tanışması, Allah ile sevgi temelli bir bağ kurması ve Peygamber Efendimizin örnek hayatını tanıması olacaktır. Yaz Kur'an kurslarından azami derecede verim alabilmemizde sizlerin desteği son derece önemlidir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir, onların önemsediklerini önemserler. Ailelerin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine her türlü desteği vermenizi ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanızı istirham ediyorum. Her çocuğun farklı bir ilgi alanına, öğrenme biçimine ve gelişim düzeyine sahip olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Eğitimimizi onların yaşlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle zenginleştirelim. Çocuklarımızın camilerimizden yalnızca bilgiyle değil; sevgiyle, güvenle ve güzel anılarla ayrılmaları için çaba ve gayret sarf edelim. Unutmayalım ki öğrenciler, çoğu zaman hocalarının anlattıklarından ziyade onların davranışlarını, tavırlarını ve karakterlerini örnek alırlar. Onun için öğrencilerimizle iletişimimizi nezaket, zarafet ve muhabbet ekseninde tesis edelim. Sevdiren, teşvik eden ve gönüllerine hitap eden bir eğitim anlayışını esas alalım" ifadelerini kullandı.

'HER AYRINTIYI ÖZENLE PLANLADIK'

Çocukların ve gençlerin camilerle güçlü bir bağ kurmasına ailelerin yardımcı olmasını gerektiğini belirten Arpaguş, şunları söyledi:

"Yavrularımızı takdir eden, teşvik eden ve onlara kendilerini değerli hissettiren bir yaklaşım sergilemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Onları camiden soğutacak en ufak bir sözün ve davranışın büyük bir vebal olduğunu asla unutmayalım. Peygamber Efendimiz gibi onlara şefkat, anlayış ve hoşgörü ile yaklaşalım. Yaz Kur'an kursları için gerekli bütün hazırlıkları büyük titizlikle tamamladık. Eğitim materyallerinden etkinlik kitaplarına, ders saatlerinden sosyal faaliyetlere kadar her ayrıntıyı özenle planladık. Camilerimiz ve kurslarımız, sizleri en güzel şekilde karşılamaya hazırdır. Sizleri büyük bir heyecanla yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Bu yaz sadece yeni bilgiler öğrenmeyecek, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni dostlar edinecek ve hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Yaz Kur'an kursları dostluğun, kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın yaşandığı özel bir buluşma noktası olacaktır. Camilerimizde arkadaşlarınızla birlikte öğrenmenin, paylaşmanın, oyunlar oynamanın, etkinliklere katılmanın ve birlikte güzel vakit geçirmenin doyasıya sevincini yaşayacaksınız."

Program, açılış konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Türkiye'deki bazı önemli camilerin özelliklerini tanıtan Karagöz ve Hacivat oyunu ve çeşitli gösterilerin ardından son buldu.

Kaynak: DHA

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