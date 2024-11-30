Diyarbakır 8. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Diyarbakır 8. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 8. Kitap Fuarı, 216 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverleri bir araya getiriyor. 9 gün sürecek etkinlikte 90 kültürel aktivite düzenlenecek ve 400'den fazla yazar okuyucularla buluşacak.

30.11.2024 19:13
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Diyarbakır 8. Kitap Fuarı başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, 216 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yaparak kitapseverlere kapılarını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilen fuar, edebiyat ve yayıncılık dünyasını Diyarbakır'da buluşturuyor. Etkinlik, sadece yerel halkı değil, çevre illerden ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri de ağırlamayı amaçlıyor.

Fuarda; panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan toplamda 90 kültür etkinliği düzenlenecek. 9 gün boyunca sürecek bu fuar kapsamında 400'den fazla yazar ve edebiyat insanı, okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Açılışta konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşları, kitap fuarının sürdürülebilirliğinin önemli bir sorumluluğunu görmeleri gerektiğini söyledi.

Yayın evlerinin Diyarbakır'a gelmek için fedakarlıkta bulunduklarının da farkında oluklarını belirten Kaya, "Bizim fuarımız, Mezopotamya fuarı. 9 gün boyunca sadece Diyarbakır değil, Van, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Batman, Mardin'den gelip fuarı ziyaret edecekler. Evet, en büyük teşekkürümüz 216 yayın evine. Diyarbakır'a gelmenin zor olduğunu biliyoruz. 400'den fazla yazarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ise, bugünden itibaren hazır olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sözünü verelim. Önümüzdeki sene Kasım 2025'te kentimizdeki tüm bileşenlerle bu fuarı başka fiziki mekan olmak üzere sarıp sarmalayan fuarlar gerçekleştirmeli. Hakikaten çok istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hasan Hasten, "Mardin Mazıdağı'nda yaşıyoruz. Eşim ve kızımla bugünkü kitap fuarına geldim. Kızıma hikaye kitapları bakıyoruz. Onunla burada hoş bir vakitte geçirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi İlknur Aydın, fuarın gayet güze olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bazen kitaplara ulaşamıyoruz. Fuarlar sayesinde kitaplara ulaşabiliyoruz ve istediğimiz yazarlar gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bingöl'den gelen Emine Kartal, "Kitap fuarı için geldik. Ortam çok güzel, kitap okumayı sevdiğimiz için buradayız. Aradığımızdan fazlası var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır 8. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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