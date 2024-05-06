Diyarbakır'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır\'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı'nda bilgilendirme sunumları, gerçek zamanlı olgu takipleri ve yoğun bakım hasta vizitleri yapıldı. Çalıştaya Türkiye genelinden 50 hekim katıldı.

06.05.2024 12:37  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce "2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Türk Neonatoloji Derneğinin destekleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde 2 gün süren çalıştay yapıldı.

Çalıştayda bilgilendirme sunumları, gerçek zamanlı olgu takipleri ve yoğun bakım hasta vizitleri yapıldı, ülkedeki disiplinler arası dayanışma ve tecrübe aktarımı sağlandı.

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, ilki geçen yıl ikincisi de bu yıl düzenlenen çalıştaya çeşitli illerden 50 hekimin katıldığını belirtti.

Çalıştayda disiplinler arası dayanışma ve tecrübe aktarımını amaçladıklarını aktaran Aldudak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önde gelen Çocuk Kalp merkezlerinden değerli hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile genç meslektaşlarımızla ve bu alana ilgi duyan asistan hekimlerimizle tecrübe paylaşımını sağlayarak disiplinler arası dayanışmayı artırarak, sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizdeki sayılı Çocuk Kalp merkezleri arasında bulunan, gerek Çocuk Kardiyoloji gerekse Çocuk Kalp Damar Cerrahisi alanlarında sunduğumuz hizmetlerle yeni doğanlarımızın ve çocuklarımızın yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için büyük bir özveriyle çalışmaktayız."

Çalıştaya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Hatemi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Emine Hekim Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kamalı, Çocuk Kardiyoloji uzmanları, Çocuk Yoğun Bakım uzmanları ile Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları katıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 13:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement