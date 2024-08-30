Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Vali Murat Zorluoğlu, konuşmasında zaferin milletimizin bağımsızlık iradesini temsil ettiğini vurguladı. Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de yer aldı.

30.08.2024 12:57  Güncelleme: 14:08
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) -30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "30 Ağustos Zaferi, asla boyunduruğu kabul etmeyen milletimizin canından daha aziz vatan topraklarında bağımsız olarak yaşama iradesidir. Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade 102 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir" dedi.

Diyarbakır Valiliği'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü düzenlenen programlarla kutlandı. Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hacer Kurt, Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama programı, tebrik töreniyle devam etti.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin bir zafere taşındığını söyleyen Vali Zorluoğlu, "Milletimiz 1000 yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını ardında kadar açmışsa, Kurtuluş Savaşı'nda da aynı duygularla işgal güçlerinin karşısına dikilmiştir. 30 Ağustos Zaferi, asla boyunduruğu kabul etmeyen milletimizin canından daha aziz vatan topraklarında bağımsız olarak yaşama iradesidir. Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade 102 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir" dedi.

'Diyarbakır'ın artık sansasyonel olaylarla kaybedecek vakti kalmamıştır'

"Türkiye 102 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehdit ve saldırıları bertaraf etme konusunda kararlılığını aynen muhafaza etmektedir" diyen Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

" PKK, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden amansız bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadim ve medeniyetler şehri, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının parlayan yıldızı olmaya aday bir şehirdir. Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirasıyla Diyarbakır, hiç şüphem yok, kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en müreffeh şehirleri haline gelecektir. Ancak bunu gerçekleştirebilmenin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşehrilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır."

Vali Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Program, tören birliklerinin geçişiyle son buldu.

Kaynak: ANKA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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