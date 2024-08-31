Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Narin'in abisi ise yapılan incelemede suçsuz olduğu tespit edilerek serbest bırakılmıştı.

31.08.2024 12:23
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülürken soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi.

AMCA SALİM GÜRAN GÖZALTINDA

Arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor. Ekipler, tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır\'da kaybolan Narin Güran\'ın amcası gözaltına alındı

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • hamdi aslantaş: düşmanı akrabanda arayacaksın ele bakmaya gerek yok 178 3 Yanıtla
  • cagatay ulum: yılanı uzakta arama 114 6 Yanıtla
  • Haydar Ali Yürükiü: Zaten o çocuğun köyün dışına asla ve çıkması mümkün değildir. Düşman içeridedir. Ama kim. Kız ölü veya sağ köyün içindedir. 88 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: düşmanı uzaklarda arama yakınındadır diye daha önce de söylemiştim bu işin içinde bir iş var diye görecegiz bakalım 57 1 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN: oyun oynarken falan abisinin kolunu ısırmış olsaydı şimdi suçsuz yere abisi içeri girecekti. yarabbi sen muhafaza eyle ip üstünde yaşıyoruz 27 1 Yanıtla
  • Poyraz Çınar: İnsanın en zalimi en yakınıdır… 12 1 Yanıtla

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