Diyarbakır'da çıkan yangında 500'e yakın koyun telef oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan yangında 500'e yakın koyun telef oldu

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında 500'e yakın koyun telef oldu. Yangınla ilgili çalışma yürüten veteriner hekimler, 214 koyunun ise ağır yaralı olduğunu duyurdu. Yangın sahasında Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası ve Mardin Hekimler Odası'nın oda başkanları, gönüllü veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerleriyle çalışmalar sürdürülüyor.

21.06.2024 18:33
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangınla ilgili çalışma yürüten Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muhammed Ali Süleymanoğlu, yangın felaketinde 500'e yakın koyunun can verdiğini 214 hayvanın ise yaralı olduğunu duyurdu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası ve Mardin Hekimler Odası'nın oda başkanları, gönüllü veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerleriyle yangın sahasında çalışma yürütüyor. Çalışmalar, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve il tarım ve orman müdürlükleriyle birlikte sürdürülüyor.

"500 CİVARINDA HAYVAN ÖLMÜŞ"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Hekim Odalarımız ile ilk saatlerden itibaren iletişim kurulmuştur. Yangından daha fazla etkilenen Diyarbakır'da Oda Başkanlığımız, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmiştir. Oda Başkanımız gönüllü veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikeri arkadaşlarımız ile yangın sahasında yaralı hayvanlara müdahaleye devam etmektedir. Alandan gelen bilgilere göre koyunlar ağırlıkta olmak üzere 500 civarında hayvan ölmüş, çok sayıda hayvan da yaralıdır. Yaban hayvanlarının durumu konusunda ne yazık ki yeterli bilgi alınamamıştır." ifadelerine yer verildi.

YARALI HAYVANLARA İLK YARDIM ANLATILDI

Açıklamada, yangın bölgesinde yaralı bulunan hayvanlar için yapılması gerekenler şu şekilde anlatıldı: "Duman ve yangın riskinden dolayı bulabilirseniz kıyafet/örtü ile sarıp bölgeden uzaklaştırılmalı. Yangın bölgesinden uzaklaştırılan hayvan sıcak bir bölgeye alınmalı. Vücut ısısı düşeceği için 25-26 derecede kalmalı. Yanık bölgesini ılık su ile yıkayın. 12-18 derece su ile yıkanması gerekmektedir. Hayvanın yanık bölgesinin üzeri imkanınız varsa steril bir bezi ıslatarak sarılabilir. Hayvanın hareketi kısıtlanmalı. Kutu yada kafes gibi bir alana koyabilirsiniz. Işık ve ses stresinden uzak tutarak en hızlı şekilde veteriner hekime ulaştırmalıdır."

"50 GÖNÜLLÜ VETERİNER HEKİMLE YARALI HAYVANLARA MÜDAHALE ETTİK"

Yangın bölgesinde bulunan Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muhammed Ali Süleymanoğlu ANKA Haber Ajansı'na yangın bölgesindeki son durumu anlattı.

Bölgede ilk saatten itibaren veteriner odaları arasında iletişim kurulduğu bilgisini paylaşan Süleymanoğlu, "Köksalan Köyü'ndeyiz. Sabah dokuzdan beri üniversite, il tarım ve orman müdürlüğü ve veteriner hekimleri odasından katılan ortalama 50 gönüllü veteriner hekimle yaralı hayvanlara müdahale ettik. Şu anda yaralı müdahaleleri sona ermiş durumda. Ağır durumda olan hayvanlar kesime sevk edilecek. Hafif yaralı hayvanların tedavisi devam edecek. Ortalama 504 can kaybı var. 214 hayvan ağır yaralı. Şu anda veteriner hekim müdahalesi olarak yapabileceğimiz müdahale sadece tekrar. Tedavi edilen hayvanlarının doz tekrarlarının yapılması. Ulaşılmadık hayvan kalmadı. Yangın çıktığı zaman insanlar yanan bir hayvanı gördükleri zaman yapabilecekleri şey, onu güvenli bir yere taşımalı ve tedavi için veteriner hekimi beklemeli. Bunun haricinde olası bir hekim olmaması durumunda ılık suyu ile bir duş aldırılabilir. Yapılabilecek herhangi bir müdahale hayvanın canına sebep olabilir. Yangında boğazı, dili şişen hayvanlara su içirmeye çalışanlar oluyor. Bu tür davranışlarda bulunmasınlar. Gelecek olan yardım ekiplerini beklesinler." dedi.

Diyarbakır\'da çıkan yangında 500\'e yakın koyun telef oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan yangında 500'e yakın koyun telef oldu - Son Dakika

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