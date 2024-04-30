Diyarbakır\'da Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Yapıldı

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Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde düzenlenen finale Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van ve Hakkari'den imam hatip liseleri ve ortaokulu öğrencileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Mehmet Hanifi Öğe, yaptığı açıklamada, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen bu yarışmanın 4. kez düzenlendiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verileceğini kaydeden Öğe, "Ayrıca, yarışmaya katılıp dereceye giremeyen bütün öğrencilere, hediyelerimiz olacaktır. Jüri üyelerimizi İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğünde görevli hocalarımızdan seçtik." dedi.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadri Söngüt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Bulut ve Adnan Hürata, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrenciler, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.