Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
26.08.2025 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan toplarken, silahla çatışan taraflara ait 2 otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

SİLAH SESLERİ KORKU VE PANİK YARATTI

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Politika, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Bu sezon bir ilk Geçen yıl Süper Lig’de olan takıma Amedspor’dan gol yağmuru Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ekiplerden kaçarken canından oldu Ekiplerden kaçarken canından oldu
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü 20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı 15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum
TEM’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
Popüler sohbet uygulaması Azar’a erişim engeli Popüler sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 07:23:19. #7.11#
SON DAKİKA: Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.