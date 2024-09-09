Yeni Eğitim Yılı Coşkuyla Başladı

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Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıtpark'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kentte 1794 okulda, 23 bin 427 öğretmen ve 471 bin 323 öğrencinin dersbaşı yaptığı belirtildi.

Şırnak

Şırnak'ta Vakıf İlkokulu'ndaki programda, Vali Cevdet Atay, eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İlde 713 okul, 6 bin 641 derslikte 7 bin 774 öğretmen ve 169 bin 467 öğrencinin dersbaşı yaptığını anlatan Atay, kentin her köşesinde öğretmenlerin azami gayreti ile eğitim öğretim çıtasını çok daha yukarılara çıkartacaklarını söyledi.

Vali Atay, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlit Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de katıldı.

Batman

Batman'da Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan " Çanakkale'den Gazze'ye vatan sevgisi" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, eğitim öğretim yılının ilk dersinin Çanakkale'den Gazze'ye vatan sevgisi konusu ile başladığını dile getirdi.

Batman'da 740 okulda 172 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin dersbaşı yaptığına işaret eden Kurtaran, "Eğitim öğretim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarımızın tatil sonrası tekrar okullarına kavuşması, okulları şenlendirmesi bizi sevince boğdu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş ve Kurtaran, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Siirt

Siirt'te ilk ders zilinin çalmasıyla 575 okulda 88 bin 300 öğrenci dersbaşı yaptı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, yeni eğitim öğretim yılına geçmiş yıllara göre daha güçlü girdiklerini söyledi.

Bu yıl 550 milyon lira maliyetle 156 derslikten oluşan 12 yeni okulun eğitime başladığını, ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarımların yapıldığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yaz tatili boyunca öğrencilerimiz dinlenirken, idarecilerimiz ve Milli Eğitim camiamız okullarımızın güçlü bir şekilde eğitim öğretime başlayabilmesi için çalıştılar. Onları yürekten tebrik ediyorum. Tüm bu çalışmalar, evlatlarımızın başarısı, daha iyi bir eğitim alması içindir. Bu vesileyle durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de her çocuğun çok kıymetli olduğunu dile getirerek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayan öğrencilere "hoş geldin" çiçeği verdiği törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törenin ardından ilk ders zilini çalan Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile Milletvekili Gül, sınıflarında ziyaret ettikleri öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Törene, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mardin

Mardin'de 1218 okulda, 11 bin 387 öğretmen ve 235 bin 660 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Merkez Artuklu ilçesinde Zinciriye İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrencilere mutlu, sağlıklı ve başarı dolu bir ders yılı dileğinde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Eyyüpkoca, "Eğitim öğretimdeki en ulvi hedefimiz, evlatlarımızın ilgileri ve kabiliyetleri dahilinde onların ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerine öncülük ederek milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Bingöl

Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 57 bin 325 öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Kent merkezindeki Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ve Mimar Sinan İlkokulu'nda da öğrenciler, okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.