Diyarbakır OSB'de Büyüme ve Yeni Projeler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, kentte görev yapan gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Diyarbakır OSB'nin son dört yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Fidan, bölgede üretim yapan firma sayısının 269'dan 370'e yükseldiğini, yaklaşık 23 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Sanayicilerin pandemi, ekonomik dalgalanmalar ve 6 Şubat depremlerine rağmen üretimden vazgeçmediğini vurgulayan Fidan, İran- İsrail geriliminin de ekonomiye olumsuz yansımaları olduğunu belirterek "Savaşın hiçbir ülkeye faydası yoktur. Bu savaşın maliyetini en çok Türkiye ve bölgemiz hissedecek" dedi. Fidan ayrıca Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Doğu ve Güneydoğu için "İkinci Faz Endüstri Bölgesi" kurulacağı müjdesini aldıklarını açıkladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, kentte görev yapan gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Fidan, Diyarbakır'ın tarih boyunca üretim ve ticaret açısından önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Fidan, kentin potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Diyarbakır, tarih boyunca ticaretin, üretimin ve kültürel zenginliğin merkezlerinden biri olmuştur. Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden biri olan bu kent, sahip olduğu genç nüfusu, girişimci insan gücü ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli kalkınma merkezlerinden biridir. Bizler de Diyarbakır OSB yönetimi olarak bu potansiyelin farkındayız. Kentin üretim ve yatırım üssü haline gelmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz."

"OSB 35 yılda 1.147 hektarlık üretim alanına ulaştı"

Diyarbakır OSB 1991 yılında kuruldu. 1996 yılında 100 hektarlık alanda altyapı çalışmalarına başlanan bölgemiz, aradan geçen 35 yıl içinde büyüyerek bugün 5. etabın da eklenmesiyle birlikte 1.147,80 hektarlık dev bir üretim alanına ulaştı. 42 kilometrelik yol ağına sahip OSB'mizde bugün 370 civarında firma üretim yapıyor ve yaklaşık 23 bin insanımız ekmeğini bu bölgede kazanıyor. Bu rakamlar sadece ekonomik bir veri değildir. Bu rakamlar Diyarbakır'ın emeğini, alın terini, umudunu ve geleceğini temsil etmektedir."

"Sanayicilerimiz pandemi, deprem ve ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimi bırakmadı"

Göreve geldikleri günden bu yana Diyarbakır OSB'yi kentin kalkınmasının lokomotifi olarak gördüklerini belirten Fidan, son yılların sanayiciler için oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Henüz pandemi ve ekonomik dalgalanmaların etkileri sürerken, 6 Şubat depremleri ülkemizi derinden sarstı. Bunun yanında yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar, enerji maliyetleri ve piyasalardaki belirsizlikler sanayicilerimizin yükünü daha da ağırlaştırdı. Ama Diyarbakırlı sanayici bütün bu zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedi. En zor dönemlerde bile kepenklerini indirmedi, yatırımlarını başka şehirlere taşımayı düşünmedi. Çünkü hepsinin yüreğinde 'İnsanlar doğdukları topraklarda doymalı' inancı vardı."

"Dört yılda önemli projeleri hayata geçirdik"

Son dört yılda Diyarbakır OSB'de önemli dönüşümler yaşandığını belirten Fidan, yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Göreve geldiğimiz dört yıl boyunca Diyarbakır OSB'de önemli bir dönüşüm yaşandı. Bu süreçte güven, planlama ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ettik. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı hızlandırdık. 5. etap için tahsis sürecini başlattık ve 50 firmamıza yer tahsisi gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz 2022 yılında bölgemizde 269 firma aktif üretim yaparken bugün bu sayı 370'e ulaştı. Enerji altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık, yollarımızı yeniledik. Ayrıca 25 yıldır süren parsel davalarını sonuçlandırarak yatırımcıların önünü açtık."

"İran'daki savaşın ekonomik etkilerini en çok Türkiye hissedecek"

Fidan, gazetecilerin sorusu üzerine İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ve bölgedeki savaşın ekonomik etkilerine de değindi. Savaşın ekonomik maliyetlerine dikkat çeken Fidan, şöyle konuştu:

"İran yanı başımızda komşumuz. Bir savaş var ve bu savaştan biz de etkileniyoruz. Savaşın hiçbir zaman bir ülkeye faydası yoktur. Biz geçmişte bunu Suriye'de gördük. 13-14 yıl sonra Suriye yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. İran'a baktığımızda ekonomiye çok ciddi zararları var. Petrol fiyatlarında artış var, metal emtialarında artış var. Size basit bir örnek vereyim; bir metal emtiası bir hafta önce 3 bin 100 dolar seviyelerindeyken pazartesi günü açılışta 3 bin 600 dolara kadar çıktı. Bu savaşın maliyetini en çok Türkiye hissedecek. Özellikle de bizim bölgemiz etkilenecek. Çünkü maliyetler yine Türkiye'ye ve bölgemize yansıyacak."

"Doğu ve Güneydoğu'da 'İkinci Faz Endüstri Bölgesi' kurulacak"

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında Diyarbakır'ın yer almamasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Fidan, Doğu ve Güneydoğu için yeni bir endüstri bölgesi planlandığını açıkladı. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Sanayi Alanları Master Planı kapsamında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık alanda 16 "Mega Endüstriyel Bölge" kurulması kararı, 16 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Planın amacı, sanayi yükünü Marmara'dan iç kesimlere kaydırmak, yeni bir üretim kuşağı oluşturmak ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak olarak açıklandı."

6. Bölgede yer alan 16 kente haksızlık yapıldığından hareketle buna itiraz ettik. Bir rapor hazırlayıp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kaçır'a, 6. Bölge'de yer alan 16 kentin 79 milletvekiline gönderdik. TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, bize müjdeyi verdi. Doğu ve Güneydoğu'da kuzeyden güneye doğru "İkinci Faz Endüstri Bölgesi" kurulacağı müjdesini verdi. Bu proje sadece İç Anadolu'da hayata geçmiş olsaydı bölgesel eşitsizliği derinleştirmekle kalmayacak, göçü hızlandıracak, tarımı zayıflatacak ve yeni ticaret eksenini ıskalama riskini doğuracaktı. Bu yanlıştan dönülmüş olundu."

"Mayıs ayındaki seçimlerde yeniden adayım"

Mayıs ayında yapılması planlanan OSB seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Fidan, yeniden aday olacağını açıklayarak, "Allah nasip etmişse adayız. Dört yıl önce bu yola mavi liste olarak çıktık. Yine mavi liste olarak çıkacağız. Muhtemelen seçim takvimi yine mayıs ayında olacak. Nasibimizde varsa bu görevi yine yürütürüz. Yoksa da Diyarbakır için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.