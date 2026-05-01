Diyarbakır\'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

Diyarbakır’da taksi şoförü Veysel Meşe’nin (29), husumetli olduğu kişiye benzetilerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1’i azmettirici olmak üzere 4 sanığı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen 2 çocuğa ise 22 ve 12 yıl hapis cezası verildi. Firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 6 Ekim 2023’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası taksi şoförü Veysel Meşe, aracında beklediği sırada yanına yaklaşan kişiler tarafından silahla vuruldu. Sol bacağı ve göğsünden ağır yaralanan Meşe, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulundu.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli yakalanarak tutuklandı, 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

“BEN DEĞİLİM” DİYE YALVARDI

Cinayette kullanılan yöntemin detayları ise ifadelerle ortaya çıktı. Taksiyi müşteri gibi kullanarak olay yerine getiren suça sürüklenen çocuk B.S.Ç., ifadesinde 5 bin TL karşılığında bu işi yaptığını söyledi.

Şüphelilerin alacak meselesi olduğunu söyleyerek kendisini yönlendirdiğini belirten çocuk, olay anını şöyle anlattı:

Taksiden indiği sırada gelen saldırganlardan biri silahını doğrulttu, silah ilk anda tutukluk yaptı. Bu sırada Veysel Meşe’nin “Ben değilim” diye bağırdığı, ancak ardından 4-5 el ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Suça sürüklenen çocuklardan B.S.Ç. 22 yıl, A.Ö. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.Ö. ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da cezalandırıldı. Bazı sanıklar hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi.

“3 DAİRE TEKLİF ETTİLER, KABUL ETMEDİK”

Duruşmada konuşan baba Mehmet Meşe, sanıkların barışmak için aracılar gönderdiğini ve 3 daire teklif ettiklerini söyledi. Ancak bunu kabul etmediğini belirten Meşe, “Benim çocuğum toprağın altında, adalet istiyorum” dedi.

“OĞLUM BAŞKASININ YERİNE ÖLDÜRÜLDÜ”

Baba Meşe, oğlunun aslında başka bir kişiye benzediği için hedef alındığını ifade ederek, gerçek hedefin başka bir taksi şoförü olduğunu söyledi. Oğlunun çalışkan biri olduğunu ve ailesinin geçimini sağlamak için gece taksicilik yaptığını belirten Meşe, “Çocuğum ‘Ben değilim’ dediği halde vuruldu” ifadelerini kullandı.

Oğlunun iki kızının babasız kaldığını dile getiren Meşe, tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.