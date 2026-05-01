Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı - Son Dakika
Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

Diyarbakır\'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı
01.05.2026 14:23  Güncelleme: 18:33
Diyarbakır’da, taksi şoförü Veysel Meşe’nin yanlış hedef alınarak öldürüldüğü cinayete ilişkin davada karar açıklandı. Husumetli olduğu kişiye benzetilerek planlı şekilde öldürülen Meşe’nin davasında, aralarında azmettiricinin de bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayda kullanılan yöntemin detayları ve mağdurun “Ben değilim” sözleri dosyaya yansıdı. Mahkeme, suça sürüklenen 2 çocuğa da 22 ve 12 yıl hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da taksi şoförü Veysel Meşe’nin (29), husumetli olduğu kişiye benzetilerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1’i azmettirici olmak üzere 4 sanığı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen 2 çocuğa ise 22 ve 12 yıl hapis cezası verildi. Firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 6 Ekim 2023’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası taksi şoförü Veysel Meşe, aracında beklediği sırada yanına yaklaşan kişiler tarafından silahla vuruldu. Sol bacağı ve göğsünden ağır yaralanan Meşe, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulundu.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli yakalanarak tutuklandı, 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

“BEN DEĞİLİM” DİYE YALVARDI

Cinayette kullanılan yöntemin detayları ise ifadelerle ortaya çıktı. Taksiyi müşteri gibi kullanarak olay yerine getiren suça sürüklenen çocuk B.S.Ç., ifadesinde 5 bin TL karşılığında bu işi yaptığını söyledi.

Şüphelilerin alacak meselesi olduğunu söyleyerek kendisini yönlendirdiğini belirten çocuk, olay anını şöyle anlattı:

Taksiden indiği sırada gelen saldırganlardan biri silahını doğrulttu, silah ilk anda tutukluk yaptı. Bu sırada Veysel Meşe’nin “Ben değilim” diye bağırdığı, ancak ardından 4-5 el ateş edilerek vurulduğu belirtildi.

Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Suça sürüklenen çocuklardan B.S.Ç. 22 yıl, A.Ö. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.Ö. ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da cezalandırıldı. Bazı sanıklar hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi.

“3 DAİRE TEKLİF ETTİLER, KABUL ETMEDİK”

Duruşmada konuşan baba Mehmet Meşe, sanıkların barışmak için aracılar gönderdiğini ve 3 daire teklif ettiklerini söyledi. Ancak bunu kabul etmediğini belirten Meşe, “Benim çocuğum toprağın altında, adalet istiyorum” dedi.

Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı

“OĞLUM BAŞKASININ YERİNE ÖLDÜRÜLDÜ”

Baba Meşe, oğlunun aslında başka bir kişiye benzediği için hedef alındığını ifade ederek, gerçek hedefin başka bir taksi şoförü olduğunu söyledi. Oğlunun çalışkan biri olduğunu ve ailesinin geçimini sağlamak için gece taksicilik yaptığını belirten Meşe, “Çocuğum ‘Ben değilim’ dediği halde vuruldu” ifadelerini kullandı.

Oğlunun iki kızının babasız kaldığını dile getiren Meşe, tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı - Son Dakika

18:20
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
SON DAKİKA: Diyarbakır'da taksici cinayeti davasından müebbet hapis kararı çıktı - Son Dakika
