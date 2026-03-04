İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi - Son Dakika
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
04.03.2026 13:09
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

X platformunda bir hesaptan gündeme getirilen "Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı" iddiası tartışma yarattı.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

Kaynak: AA

