Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emıtt'in 29'uncusunun Açılışı Yapıldı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - 29'uncu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'in açılışı, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İkinci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra siyasetçiler, belediye başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Açılış programının ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İkinci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, EMITT'in Türkiye turizmi açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un kültürel mirası, şehir yaşamı ve sürdürülebilir turizm vizyonunun fuar aracılığıyla ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturulduğunu ifade etti.

"İstanbul, geçmişin hatırası değil yaşayan bir değerdir"

Konuşmasında Türkiye'nin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan eşsiz bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Gümüşdağ, "Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar sayısız uygarlık bu topraklarda yaşamış; kültür, sanat ve mimari alanında evrensel miraslar bırakmıştır. Bu zenginlik bugün hala ülkemizin dört bir yanında canlılığını koruyor ve Türkiye'nin turizm potansiyelini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bu kadim şehir, imparatorlukların hafızasını, inançların izini ve kültürün canlılığını aynı anda taşıyan bir dünya şehridir. İstanbul'un hikayesi geçmişte kalmış bir hatıra değil; bugün yaşanan ve her gün yeniden üretilen bir değerdir" ifadelerini kullandı.

"Turizmi tanıtım değil, destinasyon yönetimi olarak görüyoruz"

İBB'nin turizme yaklaşımını da anlatan yetkili, turizmi yalnızca tanıtım faaliyeti olarak ele almadıklarını vurgulayarak, "Biz turizmi gerçek anlamıyla bir destinasyon yönetimi meselesi olarak görüyoruz. İBB Miras ile tarihi yapıları restore ediyor, işlevlendiriyor ve kamuya kazandırıyoruz. İBB Kültür çatısı altında düzenlediğimiz etkinliklerle İstanbul'un kültür-sanat hayatını canlı tutuyoruz" diye konuştu.

İBB Turizm çalışmaları hakkında da bilgi veren Gümüşdağ, yenilenen Turizm Bilgilendirme Ofisleri, ücretsiz turistik haritalar, tanıtım broşürleri ve Visit İstanbul platformu aracılığıyla ziyaretçilere doğru ve güncel bilginin tek merkezden sunulduğunu söyledi.

Toplum temelli turizm vurgusu

Turizmin İstanbullularla birlikte güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gümüşdağ, "İstanbul'u Biliyorum", "Küçük Rehberler İstanbul'u Keşfediyor", "İnanç Turları" ve "İstanbul'u Keşfediyorum" projeleriyle çocukların, gençlerin ve kent sakinlerinin İstanbul'la bağının güçlendirildiğini aktardı. "Welcome Week" etkinlikleriyle İstanbul'da eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya gelinerek kültürel miras ve gastronomi değerlerinin paylaşıldığı da belirtildi.

Turizm eylem planı ve koordinasyon modeli

İBB'nin 2050 vizyonu doğrultusunda hazırlanan Turizm Eylem Planı'nın 2024 Temmuz itibarıyla tamamlandığını belirten Gümüşdağ, bu süreçte İstanbul Turizm Envanteri ile İstanbul Otel ve Konaklama Envanteri'nin hazırlandığını söyledi. "İstanbul gibi bir dünya şehrinde turizmi tahminle değil, veriyle, planla ve koordinasyonla yönetirsiniz" diyen ikinci başkanvekili, turizm yoğun bölgelerde altyapı ve bakım süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Konaklama Alanları Koordinasyon Birimi'nin kurulduğunu kaydetti.

Pilot bölge olarak Fatih'in seçildiğini aktaran Gümüşdağ, ilgili ilçe belediyesi, İBB birimleri ve Türk Telekom ile BEDAŞ gibi paydaşların bu koordinasyon yapısında yer aldığını ifade etti.

"Turizmin yükü yereldeyse kaynağı da yerelde olmalı"

Konuşmasında turizmin kentler üzerindeki yüküne de dikkat çeken Gümüşdağ, "Turizmin başarısı yalnızca sayılarla ölçülmez. O başarı, şehrin gündelik yaşamına nasıl dokunduğuyla ölçülür. Ulaşım, temizlik, güvenlik ve altyapı gibi yüklerin büyük kısmını yerel yönetimler taşıyor" dedi.

Konaklama vergisinin belirli bir oranının büyükşehir belediyelerine tahsis edilmesi gerektiğini dile getiren ikinci başkanvekili, bu kaynağın turizm hizmetlerine şeffaf biçimde aktarılmasının hem adil hem de sürdürülebilir bir model olacağını savundu.

Uluslararası alanda İstanbul vurgusu

İBB'nin uluslararası alanda da İstanbul'un marka değerini güçlendirdiğini belirten Gökhan Gümüşdağ, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi, İyi Turizm İttifakı ve İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı üyeliklerine dikkat çekti. Kongre Kart uygulaması, uluslararası basın çalışmaları ve "İstanbul – Çeşitliliğin Başkenti" dergisiyle İstanbul'un dünyaya anlatıldığını ifade etti.

Konuşmasını, "İstanbul'u büyütmek istiyoruz; ama bunu şehrin omzuna daha fazla yük bindirerek değil, şehri güçlendirerek yapmak istiyoruz. Çünkü İstanbul güçlenirse sektör güçlenir, sektör güçlenirse Türkiye'nin marka değeri güçlenir" sözleriyle tamamlayan Gümüşdağ, EMITT'in ülke turizmine yeni iş birlikleri ve kalıcı başarılar getirmesini diledi.