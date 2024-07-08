Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki 13 ilde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Artvin, Ordu, Erzurum, Muş, Bayburt, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

08.07.2024 09:43
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki 13 ilde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Artvin, Ordu, Erzurum, Muş, Bayburt, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde 1 - 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları bugün Ankara en yüksek 35, en düşük 20; İstanbul en yüksek 32, en düşük 23; İzmir en yüksek 36, en düşük 25 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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