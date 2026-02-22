Doktorlar Dövüş Sporlarıyla Stres Atıyor

ANTALYA'da bazı doktorlar hem stres atmak hem de olası saldırılara karşı kendilerini koruyabilmek için muaythai ve diğer dövüş sporlarına yöneldi. Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı antrenör Hasan Urlu, "Sağlıkta 'Beyaz Kod' uygulamasına ihtiyaç kalmadan olası bir şiddet durumunda kendileri 'Beyaz Kod' oluyor" dedi.

Antalya'daki çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlıkta şiddet olaylarına karşı savunma sporlarına ilgi göstermeye başladı. Muaythai başta olmak üzere jiu-jitsu, kickboks ve MMA branşlarında antrenman yapan hekimler, bu sporların hem fiziksel dayanıklılıklarını artırdığını hem de yoğun çalışma temposunun stresini azalttığını belirtti.

'MİLLİ SPORCUYUM, DİSİPLİNLİ OLMAK İÇİN YAPIYORUM'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Mert Özmen, kısa süre önce başladığı jiu-jitsu sporunda Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldu. Milli sporcu olduğunu belirten Özmen, "Bu sporu hayatımı düzene sokmak, kafamı dağıtmak ve disiplinli olmak için yapıyorum. Dünden daha iyi olabilmek en büyük hedefim. Bu spor bana iyi geldiği için hastanedeki diğer arkadaşlarıma da önerdim" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BAŞLADIM'

Özel bir hastanede kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ozan Erdem, dövüş sporuna çocuklarıyla başladığını belirterek, "Aksiyonlu bir spor olması ve vücudu daha sağlıklı hale getirmesi nedeniyle aile aktivitesi gibi başladık. 2 yıldır devam ediyorum. Her yaşta güvenle yapılabilecek bir spor" diye konuştu.

'HEM KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ HEM KAFAMIZI BOŞALTIYORUZ'

Aynı hastanede yoğun bakımda görev yapan Dr. Gizem Akçın, dövüş sporlarına, 'Beyaz Kod' uygulamasının sık kullanılması nedeniyle başladığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Hem kendimizi savunuyoruz hem de kafamızı boşaltıyoruz" dedi. Dahiliye asistanı Dr. Semanur Enni ise "Ayda 8 nöbet tutuyoruz ve şartlarımız zor. Hastanede çok gergin bir ortam var. Uykusuz gecelerin ardından bile antrenmana gelmeye çalışıyorum. Bu spor bana gerçekten çok iyi hissettiriyor" diye konuştu. 25 yıllık diş hekimi Dt. Cenk Erişçimen, dövüş sporlarının öz disiplin ve savunma açısından kendisine katkı sağladığını belirtti.

'STRESLERİNİ ATIYORLAR'

Muaythai Federasyonu Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı antrenör Hasan Urlu, birçok branştan doktorun eğitim aldığını belirterek, "Muaythai ile hem kendilerini korumayı öğreniyorlar hem de streslerini atıyorlar. Sağlıkta 'Beyaz Kod' uygulamasına ihtiyaç kalmadan olası bir şiddet durumunda kendileri 'Beyaz Kod' oluyor" dedi.