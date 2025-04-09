Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanı Çöktü - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanı Çöktü

Santo Domingo'daki bir eğlence mekanının çökmesi sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

09.04.2025 06:16
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SANTO Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

CNN'in haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 79 kişi öldü.

Enkazda arama faaliyeti sürerken, çıkarılan yaklaşık 160 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu.

İnsanların yardım çığlıklarının duyulduğu aktarılan Mendez'in açıklamasında, "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer bu insanları kurtarmaya çalışacak." ifadesi yer aldı.

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu belirtildi.

Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performans sergilediği kaydedildi.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü.

Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

3 günlük yas

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanı Çöktü - Son Dakika

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