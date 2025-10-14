Sesleri duydu, dönüp arkasına bakınca şok yaşadı! Hala hayatta olması mucize - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Sesleri duydu, dönüp arkasına bakınca şok yaşadı! Hala hayatta olması mucize

14.10.2025 18:00
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken kişi, gelen sesleri duyup arkaya dönerek baktığında şoka uğradı. Şahıs, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde öğle saatlerinde yol kenarında yürüyen kişi, arkasından gelen sesleri duyup arkaya dönerek baktığında şoka uğradı.

SON ANDA KURTULDU

Köpekten kaçan bir domuzun üzerine doğru geldiğini fark eden şahıs, ani bir refleksle domuzdan kurtuldu. Hayvan ise yoldan koşarak uzaklaştı.

O anları bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: DHA

