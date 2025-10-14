Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde öğle saatlerinde yol kenarında yürüyen kişi, arkasından gelen sesleri duyup arkaya dönerek baktığında şoka uğradı.
Köpekten kaçan bir domuzun üzerine doğru geldiğini fark eden şahıs, ani bir refleksle domuzdan kurtuldu. Hayvan ise yoldan koşarak uzaklaştı.
O anları bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Sesleri duydu, dönüp arkasına bakınca şok yaşadı! Hala hayatta olması mucize
