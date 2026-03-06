Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

06.03.2026 14:54
Aksaray'da bir dondurma fabrikasının dağıtım deposunda çalışan, kayıp ihbarı sonrası cesedi dondurma dolabında bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (55) öldüren depo müdürü Yaşar Can Kahya (31) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos 2025'ten itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın jeoloji mühendisliğinden emekli olduktan sonra pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikasının dağıtım deposu ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

YAKILMIŞ DONDURMA DOLABI BULUNDU

İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasının deposundan çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış ve ateşe verilerek yakılmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin depo müdürü Yaşar Can Kahya olduğunu saptayan polis, şüpheliyi 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı.

'BOĞUŞURKEN SİLAH ATEŞ ALDI'

Yaşar Can Kahya, ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobili ile elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı ancak bu atışlar nereye gitti, görmedim. Boğuşurken ikimizde yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme attım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

CESEDİ DOLABA KOYUP, ÜZERİNE DONDURMA YERLEŞTİRMİŞ

Tekin Atılgan'ın cesedini brandaya sarıp, sandalye ile taşıyarak dondurma dolabının içine koyduğunu anlatan Kahya, şunları söyledi: "Dikkat çekmemesi adına diğer dolaplarda bulunan dondurmalardan yerleştirdim. Sonra dolabı fişe taktım ve yerleştirdim. Silahı çelik kasaya koydum. Tekin'in çantasını ve şişeler ile otomobilin anahtarını alıp, iş yerinden çıktım. Tekin'in otomobiliyle iş yerinden ayrıldım. Çanta ve şişeleri, yolda bir yere attım. Eve gittim, çocuğum ve eşim uyuyordu. Önce banyo yaptım, kan lekeli kıyafetimi de evde çöpe attım. Sabaha kadar uyanık kaldım. Sabaha karşı, evdeki çöpten alıp Adana yolunda çöpe attım."

CESEDİ ARACA YÜKLEMEK İÇİN 3 ÇIRAK ÇAĞIRMIŞ

Kahya, daha sonra iş yerine gittiğini, dağıtıcıların fabrikadan ayrıldıktan sonra muhasebeci kadına erkenden çıkabileceğini söyleyip, bankaya gidip Tekin Atılgan'ın borç olarak aldığı ve hesabına gönderdiği 200 bin TL'yi çekip, iş yerinin banka hesabına yatırdığını söyledi. Bankadan sonra fabrikaya döndüğünü anlatan Kahya, Tekin Atılgan'ın cesedinin bulunduğu dondurma dolabını, karşı iş yerinde çalışan 3 çırağın yardımı ile fabrikaya ait araca yükleyip, Altunhisar ilçesinin yakınlarında attığını itiraf etti. Kahya, Atılgan'ın otomobilini de hastanenin parkına terk edip, taksiyle ayrıldığını söyledi. Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASADAN TABANCASINI ALIP, 8 EL ATEŞ ETMİŞ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; olay günü Kahya ve Atılgan arasında alacak-borç hesaplaşması nedeniyle çıkan tartışma neticesi tarafların kavgaya tutuştukları, Kahya'nın, kasasında sakladığı ve olaydan sonra ele geçirilen tabanca ile alkollü ve sarhoş olan Atılgan'a 8 defa ateş ettiği, açılan ateş sonucu iç organ harabiyeti, kemik kırıkları ve iç kanaması bulunan Atılgan'ın ölümüne neden olduğu anlatıldı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞ

İddianamede ayrıca Kahya'nın, Atılgan'ı öldürdükten hemen sonra Atılgan'ın cep telefonunu kullanarak, mobil uygulama vasıtasıyla bir bankadan 300 bin TL, diğer bankadan da 350 bin TL kredi çektiği ancak limit aşımı nedeniyle çektiği kredi miktarlarının tamamını 'FAST' işlemi ile hesabına aktaramadığı ve 200 bin TL aktarabildiği, cep telefonu, araç ve kişisel eşyalarını yağmalandığı belirtildi. Kahya'nın para havalesi sırasında işlem açıklamalarına 'Abi ben uzun süre tatile gideceğim, bu para kızımız ile sana yardımcı olur inşallah, babaya selamlar, sizi seviyorum' yazarak kayıp görünümü vermeye çalıştığı da iddianamede yer verildi.

3 FARKLI SUÇLAMA

Yaşar Can Kahya hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

