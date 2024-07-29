Dörtlü Güvenlik Diyaloğu Ülkeleri İsrail-Gazze Meselesi İçin Çalışma Çağrısı Yaptı

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Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Dışişleri Bakanları, İsrail- Gazze meselesine ilişkin "uluslararası hukuka uyma ve ateşkes sağlanması için çalışma" çağrısı yaparak gerginliğin artmasının ve sıçramasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yayımlanan ortak yazılı açıklamaya göre, QUAD çerçevesinde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi.

Blinken, Kamikava, Jaishankar ve Wong, Gazze'deki insani krizin ve sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Taraflara uluslararası hukuka uyulması ve ateşkes sağlanması için çalışmaları çağrısı yapan Bakanlar, "hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin adil, kalıcı ve güvenli, barış içinde yaşayabileceği egemen ve bağımsız bir Filistin devletine" bağlılıklarını ifade etti.

Bu konuda iki devletli çözümde "İsrail'in güvenlik endişelerine" de değinen Dışişleri Bakanları, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının "genişletilmesi veya şiddetli aşırıcılık dahil, iki devletli çözümün önüne geçen herhangi bir tek taraflı eylemin sona ermesi" gerektiğini vurguladı.

Bakanlar, bölgedeki gerginliğin artması ve sıçramasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

QUAD ülkeleri Dışişleri Bakanları, Güney Çin Denizi'ndeki durumdan "endişeli"

Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki durumdan "endişe" duyduklarını belirten Bakanlar, "statükonun zorla değiştirilmesine yönelik tek taraflı eylemlere karşı" çıktıklarını ifade etti.

"İhtilaflı bölgelerin askerileştirilmesi ve Güney Çin Denizi'nde zorlayıcı, göz korkutan manevralar" nedeniyle endişelerini dile getiren Bakanlar, sahil güvenliğin ve askeri deniz araçlarının "tehlikeli kullanımından" da kaygı duyduklarını belirtti.

Bakanlar, ihtilafların "barış yoluyla, uluslararası hukuk uyarınca" çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Bakanlar, Kuzey Kore'nin "balistik füze fırlatmalarını ve nükleer silah arayışını" kınayarak, Pyongyang yönetimine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Hint-Pasifik'te "istikrar ve refah" vurgusu

Dört Bakan, Hint-Pasifik bölgesinde "istikrar ve refah"ın sağlanması için çalışılacağını kaydederek, "uluslararası düzeni sürdürme ve güçlendirmeye" bağlılıklarını yineledi.

Bakanlar, QUAD kapsamında "açık ve özgür bir Hint-Pasifik'e sarsılmaz bağlılıklarını" ifade ederek bölgede sürdürülebilir kalkınma, istikrar ve refah gündemini destekleme yönünde ilerlediklerini ifade etti.

Blinken, Kamikava, Jaishankar ve Wong, QUAD aracılığıyla deniz güvenliği, kritik ve yeni teknolojiler, siber güvenlik, insani yardım, afet yardımı, sağlık, iklim, altyapı gibi konularda pratik işbirliği ile bölgeyi desteklediklerini belirtti.