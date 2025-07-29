Doruk Otomasyon'un ProManage Sistemi Gartner'da - Son Dakika
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Doruk Otomasyon'un ProManage Sistemi Gartner'da

Doruk Otomasyon\'un ProManage Sistemi Gartner\'da
29.07.2025 11:32
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ProManage, Gartner'ın en seçkin 40 MES çözümü arasında yer aldı, yapay zeka destekli üretimi yönetiyor.

ENDÜSTRİYEL teknolojiler geliştiren Doruk Otomasyon ve Yazılım'ın yapay zeka işlevli üretim operasyonları yönetim sistemi ProManage, Gartner'ın '2025 MES Seçim Aracı'na dahil edildi. Şirket, geliştirdiği platformun dünyanın en seçkin 40 MES çözümü arasında yer aldığını aktardı.

İstanbul merkezli akıllı üretim çözümleri sağlayıcısı Doruk Otomasyon ve Yazılım'ın, üreticilerin ihtiyaçlarına uygun ölçeklenebilir, yapay zeka destekli üretim operasyonu yönetim sistemi (Manufacturing Execution System – Manufacturing Operations Management System | MES/MOM) ProManage, araştırma ve danışmanlık kuruluşu Gartner'ın 'Tool: Vendor Identification for Manufacturing Execution Systems 2025' rehberine dahil edildi.

Şirket, 27 yıllık deneyimini 'Auto Improve Your Business - İşinizi İyileştirmeyi Otomatikleştirin' vizyonuyla fabrikaların daha verimli ve çevik çalışmasını sağlayan izlenebilir bir platforma aktardı. Aynı zamanda Gartner'ın rehberinde 'MES Üreticisi (MES Vendor)' olarak yer alması; teknolojik olgunluğunun, fonksiyonel yeterliliğinin, müşteri başarısı ve pazar uygunluğu kriterleri açısından da değerlendirildiği bildirildi.

'DÜNYANIN EN SEÇKİN 40 MES ÇÖZÜMÜNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLDİ'

Gartner tarafından tanınmanın, ProManage'ın yalnızca bugünün teknolojisini değil, geleceğe yönelik vizyonunu da onayladığını söyleyen Doruk Otomasyon ve Yazılım Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO'su Aylin Özden konuya dair, "ProManage'ın Gartner gibi dünya çapında itibarlı bir kuruluş tarafından dünyanın en seçkin 40 MES çözümünden biri olarak gösterilmesi, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk. Bu, yalnızca sahadaki başarımızı değil, teknolojimizin mühendislik kalitesini, vizyonumuzu ve global ölçekteki rekabet gücümüzü de teyit ediyor" dedi.

'500'Ü AŞKIN LİDER ÜRETİM TESİSİNDE, 50 BİNİN ÜZERİNDE AKTİF ÜRETİM NOKTASINDA GÖREV ALIYOR'

Bu başarının arkasında mühendislik, yazılım geliştirme ve proje uygulama ekipleri olduğunu vurgulayan Aylin Özden, "ProManage, yeni nesil bir MES çözümü olarak hem bulut tabanlı hem de hibrit mimaride çalışabilme esnekliğine sahip. Üretken yapay zeka destekli analiz ve karar yetenekleriyle üretim süreçlerinde proaktif öneriler sunabilen, öğrenen ve dönüşen bir yapısı var. Bu yetkinlikler, ProManage'i dünyadaki çok az sayıda üretim yönetim platformunun ulaştığı bir noktaya taşıyor. 25 yılı aşkın süredir üretim sahasında edindiğimiz bilgi birikimini, yapay zeka ve ileri analitikle birleştirerek yalnızca yazılım değil, üreticilere veriye dayalı, akıllı bir dönüşüm ortağı sunuyoruz. Bu teknolojinin Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok bölgede tercih edilmesi bizim için gurur kaynağı olurken, ProManage'ın global büyüme vizyonunun da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor" dedi.

Özden, MES çözümlerinden biri olan sistemleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve dünya genelinde 500'ü aşkın lider üretim tesisinde kullanılan platformumuz, toplamda 50 binin üzerinde aktif üretim noktasında çalışıyor. Otomotiv, beyaz eşya, ilaç, gıda, kimya, ambalaj ve plastik gibi birçok sektörde kullanılıyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka ve bulut tabanlı yapısıyla verilerin anında toplanmasını, analiz edilmesini ve sunumlaştırılmasını sağlıyor. İhtiyaca göre yapılandırılabilirken, üreticilerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik eden stratejik bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor."

'BU BAŞARI HEM MÜŞTERİLERİMİZ HEM DE ORTAKLARIMIZ İÇİN GÜVEN KAYNAĞI OLDU'

Elde ettikleri başarının ProManage'ın yerelden küresele uzanan büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğine dikkat çeken Özden değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Bu başarı sayesinde müşterilerimiz, dünya standartlarında tanınan bir platformla çalıştığını bilerek yatırım güveni kazanıyor. İş ortaklarımız ise global ölçekte rekabet edebilecek, güçlü bir çözümle iş birliklerini derinleştirme fırsatı yakalıyor. Yeni pazarlarda, satış ve genişleme süreçlerini daha hızlı ve etkili yürütebiliyor. Şirketlerin teknolojik yatırım kararlarında referans olarak kullandığı Gartner araçlarında yer almak, global pazarda güvenilirlik, görünürlük ve itibar açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

"Yalın üretimi, dijital dönüşümü, sürdürülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi işletmelerin yaşam tarzı haline getiriyor. Böylece geleceğin fabrikalarına bugünden yön veriyor. 1998 yılından bu yana üretim sektörüne özel dijital çözümler geliştirerek Türkiye'nin öncü sanayi teknolojisi şirketlerinden biri haline gelen Doruk Otomasyon ve Yazılım olarak, uzun soluklu müşteri işbirlikleri, akademik ortaklıklar ve inovasyona dayalı kültürümüzü başarıya dönüştürmekten gurur duyuyoruz."

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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