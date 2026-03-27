Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı - Son Dakika
Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

Dr. Ekrem Teymur: KKTC\'de teknoloji zonu oluşturulmalı
27.03.2026 17:32
Dr. Ekrem Teymur: KKTC\'de teknoloji zonu oluşturulmalı
KKTC'de düzenlenen 'Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu'nda konuşan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur bölgede bir teknoloji zonu oluşturulması önerisini gündeme getirdi. Adadaki öğrenci potansiyelinin korunarak teknoloji odaklı üretime dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, "Burada bürokrasi olmayacak. Maksimum 48 saat içerisinde şirket kurulumuna izin verecek özel bir yapı kurulması gerekir" dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle düzenlenen "Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu" siyaset, akademi ve strateji dünyasından önemli isimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya getirdi.

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

Arif Ekşi koordinatörlüğünde, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen forumun açılışında USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da değerlendirmelerde bulunduğu etkinlikte Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur da konuşmacılar arasında yer aldı.

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

KKTC'YE "TEKNOLOJİ ZONU OLUŞTURULMASI" ÖNERİSİ

"Enerji, ekonomi ve hukuk" başlıklı oturumdaki konuşmasında KKTC’nin mevcut yapısal sorunlarına dikkat çeken Ekrem Teymur, ülkenin fiziksel mal üretimi, bunların ihracatı ve bankacılık alanlarında çeşitli bariyerlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Fakat teknoloji şu anda bizim önümüze bu bariyerleri aşmak için güzel imkanlar sunuyor" dedi.

Teymur, çözüm önerisi olarak özel bir teknoloji zonu (alanı) kurulmasını gündeme getirdi. Bu yapının mevcut hukuk sisteminden bağımsız işlemesi gerektiğini ifade eden Teymur, "Tamamıyla Kıbrıs hukukunun dışında özel hukukla idare edilen, bir nevi özel hakimiyet bölgesi oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

"BÜROKRASİ OLMAMALI, ŞİRKET 48 SAATTE KURULMALI"

Teknoloji alanında hızın kritik olduğunu vurgulayan Teymur, Avrupa’nın geri kalmasının nedenlerinden birinin bürokrasi olduğunu söyledi. Kendi deneyimlerinden örnek veren Teymur, Almanya’da şirket kurmanın 6 ay sürdüğünü, Amerika’da bu sürenin 2 hafta, Kanada’da ise 1 hafta olduğunu belirtti.

Kurulacak teknoloji zonunda bu sürenin maksimum 48 saat olması gerektiğini dile getiren Teymur, "Burada bürokrasi olmayacak. Maksimum 48 saat içerisinde şirket kurulumuna izin verecek özel bir yapı kurulması gerekir" dedi.

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

"KKTC BİR EĞİTİM ÜSSÜ, BEYİN GÜCÜ ADA'DA KALMALI"

KKTC’nin güçlü öğrenci potansiyeline dikkat çeken Teymur, yaklaşık 350 bin nüfusa karşılık 80-100 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, bu durumun büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ancak öğrencilerin mezuniyet sonrası adadan ayrıldığına dikkat çeken Teymur, bu beyin gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

Teymur, “Burada çok ciddi bir insan gücü, çok ciddi bir beyin gücü var. Bu beyin gücünün adada kalarak adaya yarar sağlaması gerekir” diyerek, gençlerin adada şirket kurmasının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Teymur sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde bu tip fırsatlar var. Çok ciddi bir insan potansiyeli, öğrenci potansiyeli, Türkiye bağlantısı var. Bu seçenekler elimizde kullanılabilir olarak durmaktadır."

Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

Son Dakika Güncel Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı - Son Dakika

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
Maça damga vuran kare Maça damga vuran kare
Ne yaptın sen Arda Bütün ülke onu konuşuyor Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:25
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:36
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
