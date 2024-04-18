Dünya Bankası kredisiyle 11 bin Suriyeliye tarım alanında kadro verilecek iddiası

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredi anlaşmasında tarım alanında 2028 yılına kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya tarım alanında kadro verilmesi şartının da yer aldığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyu Tarım Bakanı'na sorduğunu ve bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Karakaş, sosyal medya hesabından ilgili anlaşmaya dair belgeleri paylaştı.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, dün TBMM' Genel Kurulu'nda Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine verdiği önergeyle ilgili söz aldı. Karakaş, konuşmasında Türkiye'deki tarımın sorunlarına da dikkat çekerek, tarımda çok sayıda Suriyeli ve Afganistanlı'nın istihdam edilir hale geldiğini söyledi. Karakaş, "Bütün bitirme çabalarınıza rağmen Türkiye'de yaklaşık 250 bin koyun sürüsü bulunmaktadır, bunların yüzde 90'ının çobanı maalesef yabancı uyrukludur, bu yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım Bakanlığımız arasında yapılan bir anlaşma gün yüzüne çıktı. Buna göre, özellikle Suriyeli sığınmacıların kalıcı olması için tarım ve hayvancılık alanında Bakanlığımıza destek verilmesi öngörülmektedir" dedi.
Karakaş, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredilere de işaret ederek, "Bu kredide çarpıcı olansa şudur: 2028 yılına kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya devlet tarafından tarım alanında kadro verilmesi şartı konuldu. Milyonlarca işsizimiz varken 11 bin Suriyeliye kadro verilmesi şartını nasıl kabul edersiniz? Bu nasıl bir ihanettir? Bu krediyle ilgili ilginç başka bir detay daha var: Bu kredinin 12 milyar doları özel sektör yatırımlarına ve yap-işlet-devret projelerine ayrılmış durumda. Anlaşılan o ki iktidar Dünya Bankasının mülteci dayatmasına, 5'li çeteye bütçe oluşturmak için onay vermiş durumda. Yani iktidar giderayak ülkeyi batırırken yandaşlarını kayırmayı da ihmal etmemiş durumda" diye konuştu.
"İBRAHİM YUMAKLI BÖYLE BİR ŞEY OLMADIĞINI İFADE ETTİ"
Karakaş'ın açıklamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise konuyu Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorduğunu ve bunun doğru olmadığını ifade etti. Zengin, "Şimdi Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı ile konuştum, kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade etti. O sebeple, hiçbir şekilde Bakanlığın yapmadığı bir çalışmayı, elinde olmayan bir çalışmayı 'varmış' gibi burada, kürsüde konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum ve sağlıklı bilgiyi burada paylaşmayı anlamlı görüyorum" ifadelerini kullandı.
Karakaş ise Genel Kurul kürsüsünde yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabı X'ten de bir açıklama yaptı. Karakaş, konudan Tarım Bakanı ve AKP Grup Başkanvekillerinin de bihaber olduğunu savunarak belgeleri ile birlikte şu mesajı paylaştı:
"DÜNYA BANKASI İLE İMZALANAN SÖZLEŞMENİN 34. SAYFASINDAN TARIM BAKANI DA AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ DE BİHABER"
"TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmam sonrasında üzülerek gördük ki, Dünya Bankası ile imzalanan sözleşmenin 34. sayfasından Tarım Bakanı da AKP Grup Başkanvekili de bihaber… Bu sayfayı konuşmama yaptıkları itiraz sonrasında kendilerine ilettim. Tarım Bakanı da inceleyeceğini ifade etmiş. Oysa Dünya Bankası açık açık yazmış; iktidar da güzel güzel onaylamış…Geçici koruma altındaki Suriyeliler için ekonomik fırsatları güçlendireceksiniz. 11 bin Suriyeli mülteciye kadro vererek tarımsal alanda istihdam edeceksiniz."
Son Dakika › Güncel › Dünya Bankası kredisiyle 11 bin Suriyeliye tarım alanında kadro verilecek iddiası - Son Dakika
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