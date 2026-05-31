Dünya basını: Özel'in Ankara mitingi muhalefetin gücünü gösterdi

31.05.2026 11:37
Dünya basını, Özgür Özel'in bayramlaşma programına katılan on binleri muhalefetin güçlü toplumsal desteğinin göstergesi olarak yorumladı; Reuters, AP, DW ve RFI, mahkeme kararına rağmen kitlesel katılımı ve siyasi mücadeleyi öne çıkardı.

(ANKARA) - Dünya basını Özgür Özel'in bayramlaşma programına katılan büyük kalabalıkları muhalefetin halen güçlü toplumsal destek bulduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Deutsche Welle (DW), haberini "Görevden alınan CHP lideri Ankara'da binler topladı" başlığıyla verirken, Fransız yayın kuruluşu RFI ise Özel'in liderliğinde CHP'nin ülke genelinde kitlesel mitinglerle yeniden ivme kazandığını ve muhalefetin toplumsal desteğini koruduğunu vurguladı.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters haber ajansı, Özgür Özel'in Ankara'da "binlerce kişiyi" topladığını ve mahkeme kararına rağmen "halen güçlü destek mobilize edebildiğini gösterdiğini" yazdı. Ajans, ANKA Haber Ajansı'na atıfla Özel'in bayramlaşma programında toplanan kalabalığın "on binlerle" aktarıldığını vurguladı.

Reuters, yürüyüşün CHP'nin 2023 kurultayını iptal eden mahkeme kararının ardından gerçekleştiğini hatırlatarak, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını uzatma ihtimalini güçlendirebileceği yorumuna yer verdi.

"ÖZEL DAHA BÜYÜK BİR KALABALIĞA SESLENDİ"

Reuters'in haberinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kılıçdaroğlu konuşmasını sürdürürken, Özel CHP Ankara İl Başkanlığı önünde daha büyük bir kalabalığa hitap etti. 'Bu CHP'nin iç meselesi değil' diyen Özel, 'Bu Erdoğan ile millet arasındaki meseledir. Bir tarafta el konulan binalar, diğer tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkan milyonlar var' ifadelerini kullandı."

Mahkeme kararının Kılıçdaroğlu'nun liderliğine meşruiyet kazandırmadığını söyleyen Özel, destekçilerinin 'Özgür Başkan!' ve 'Hain Kemal!' sloganları attığı sırada derhal olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Özel daha sonra destekçileriyle birlikte, modern Türkiye'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozolesine barışçıl bir yürüyüş düzenledi."

AP: "ON BİNLERCE KİŞİ GÖREVDEN ALINAN MUHALEFET LİDERİİÇİN YÜRÜDÜ"

ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), haberini "Türkiye'de görevden alınan muhalefet liderine destek için on binler yürüdü" başlığıyla yayımladı. Ajans, Güvenpark'ta toplanan kalabalığın daha sonra Özel ile birlikte Anıtkabir'e yürüdüğünü aktardı.

AP, birçok kişinin CHP'in 38'inci kurultayının iptaline ilişkin mahkeme kararını "muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçlayan siyasi motivasyonlu bir girişim" olarak gördüğünü yazdı. Haberde, Özel'in "CHP'nin seçilmiş genel başkanını görevden alıp kayyum atamaya çalışıyorlar" sözleri öne çıkarıldı.

Ajans ayrıca Özel'in, yaşananları "CHP içi mesele değil, Erdoğan ile millet arasındaki mücadele" olarak tanımladığını vurguladı.

AP haberinde Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde "çok daha küçük bir kalabalığa" hitap ettiğini yazdı.

Haberde ayrıca Özel'in CHP'yi 2024 yerel seçimlerinde AK Parti karşısında önemli başarıya taşıdığı ve partinin son anketlerde AK Parti ile başa baş göründüğü belirtildi.

DW ÖZEL'İN "BU MESELE ERDOĞAN İLE HALK ARASINDADIR" SÖZLERİNİ ÖNE ÇIKARDI

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), haberini "Görevden alınan CHP lideri Ankara'da binler topladı" başlığıyla verdi. DW mahkeme kararının CHP'li bir çok kişi tarafından "siyasi motivasyonlu" görüldüğünü ve Özel'in 2028 seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumasını engelleme amacı taşıdığına inandığını yazdı.

Haberde, Özel'in yaşananları CHP içi çekişme olarak görmediği ve "Bu mesele Erdoğan ile halk arasındadır" sözleriyle doğrudan siyasi mücadele çerçevesi kurduğu belirtildi.

DW ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programını da "parti içi düzeni yeniden kurma" mesajları üzerinden aktardı.

RFI: "ÖZEL'İN GÖREVDEN ALINMASI TÜRKİYE DEMOKRASİSİİÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Fransız yayın kuruluşu RFI CHP'nin bayramlaşma programına ilişkin haberinde şu yorumlara yer verdi:

"Erdoğan, hem siyasi manevra kabiliyeti hem de parçalı muhalefet yapısının sağladığı avantajla yaklaşık 25 yıldır Türkiye siyasetini domine ediyor."

Ancak son bir yılda Özel'in enerjik liderliği, Erdoğan'ın güçlü olduğu bölgeler dahil ülke genelinde 100'den fazla kitlesel mitingin düzenlenmesini sağladı. Özel, ifade özgürlüğüne yönelik baskılar ve hızla artan gıda fiyatları nedeniyle yükselen toplumsal hoşnutsuzluğu siyasi desteğe dönüştürdü.

Özel'in CHP liderliğinden uzaklaştırılması, Türkiye demokrasisi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor...

Öte yandan, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilere sahip olması ve Avrupa Birliği'nin Rusya tehdidi karşısında Türkiye'yi giderek daha fazla güvenlik ortağı olarak görmesi nedeniyle, muhalefete yönelik son hamle karşısında uluslararası tepkiler sınırlı kaldı."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Güncel, Dünya

