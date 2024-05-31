Dünya Capoeira Şampiyonu Melis Umay Doğu'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi - Son Dakika
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Dünya Capoeira Şampiyonu Melis Umay Doğu'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi

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2022 yılı Dünya Capoeira şampiyonu Melis Umay Doğu'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi ve Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Doğu, yaşadığı süreci anlattı ve Türkiye'deki Capoeira Federasyonu'nun sorunlu olduğunu belirtti.

31.05.2024 17:57  Güncelleme: 18:04
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Haber: GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) -2022 yılı Dünya Capoeira şampiyonu Melis Umay Doğu'nun vize başvurusu Macaristan Konsolosluğu tarafından 24 Mayıs'ta reddedildi. O günden bu yana vize engelini aşmaya çalışan Doğu, başarılı olamadı ve Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Doğu, Dünya Capoeira Federasyonu'nu aradığını, "Vizeme ret vermişler. Davetiyem olmasına rağmen tekrar bir davetiye gönderebilir misiniz? ve lütfen konsolosluğu arar mısınız" diye rica ettiğinde Macaristan Konsolosluğu'nun telefonu kapattığını söyledi. ve randevusu olmasına rağmen bir kez ret aldığı için Konsolosluktaki randevusuna giremediğini, kimseyle iletişim kuramadığını bildirdi.

Umay Doğu, yaşadığı süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

"Ailem beni kredi çekerek gönderdi"

"2022 yılında gerçekleştirilen dünya şampiyonasında ülkeme birincilik getirmiş bir kadın sporcuyum. 2011 yılında Spor İstanbul'da başladı benim capoeira serüvenim. ve 10 yıl boyunca orada devam etti. Sonrasında bireysel olarak devam etme kararı aldım ve 2022 yılında gerçekleştirilen Capoeira Şampiyonası'na katıldım. Birincilikle döndüm ülkeme. Beni ailem oraya kredi çekerek gönderdi. Tüm masraflar tarafımızca karşılandı  ve bu zorluklara rağmen bayrağımı Macaristan'da dalgalandırmayı başarabildim. İstiklal Marşımızı okuttum. Çok büyük bir gururdu. Geldiğimiz zamanda 2024 yılında gerçekleştirecek olan Avrupa Capoeira Şampiyonası'na (31 Mayıs ve 2 Haziran'da gerçekleştirilecek) 24 Mayıs günü gelen ret cevabı sebebiyle gidemiyorum.

"Tekrar konsolosluktan randevu aldım"

Hafta sonuna denk geldiği için konsoloslukta iletişime geçemedim. 27 Mayıs pazartesi günü mail attım. Fakat randevusuz hiçbir bilgi işlem yapamayacaklarını dile getirdiler bana. Yine de ben şansımı denemek amaçlı salı günü konsolosluğun önüne gittim. Birileriyle konuşmak istediğimi söyledim. Hiçbir şekilde işlem yapamayacaklarını söylediler. Onları da anlıyorum. Orada oturup ağlarken moralim çok bozulmuştu. Çünkü bir buçuk aydır bu süreçte kendi başıma ilgileniyorum, kendim çalışıyorum ve ailemden hiçbir destek almadan bu sefer her şeyi kendim üstlenmek istedim. Uçak biletlerini kendim ödedim. Vizemi kendim ödedim, konaklamam da bir sponsor tarafından ödendi. Fakat süreç böyle olunca o kadar uğraştığımla kaldım gibi hissettiğim için biraz umutsuz oldum orada. ve orada oturup ağlarken randevu saatlerine baktığımda 29 Mayıs sabahına yani benim uçağımın olduğu güne saat sekiz buçuğa randevu vardı. Hemen uçak biletimi iptal edip randevu aldım. Son bir gün de kalsa son güne kadar direnmek istedim, randevu aldım. Yine evraklarımı toparlayıp Macaristan Konsolosluğu'nun önüne geldim. ve bana bizi içeri alamayacaklarını söylediler. Nedenini sorduğumda ise vize reddimiz sebebiyle ve işlemin bu kadar hızlı çözülemeyeceğiyle alakalı direktifler verdiler ve biz geldiğimiz gibi randevu olmasına rağmen herhangi bir yetkiliyle kendimi anlatamadan kapıdan geri döndürüldük.

"Konsolosluk, federasyonun yüzüne telefonu kapatmış"

Cuma günü ret geldi ve hemen Dünya Capoeira Federasyonu'nu aradım. Mesaj attım ve dedim ki, 'Vizeme ret vermişler. Davetiyem olmasına rağmen tekrar bir davetiye gönderebilir misiniz? ve lütfen konsolosluğu arar mısınız' diye rica ettim. Konsolosluk, federasyonunun suratına iki kere telefonu kapatmış. Hiçbir şekilde uzlaşmaya çalışmamışlar maalesef. Bu kadar zorluk çekmemin sebebi de şu Türkiye'de Capaeira Federasyonu işleyen bir federasyon değil maalesef ki. Bana çok soruyorlar, 'Gri pasaportun yok mu? Niye böyle oluyor?' diye. Capoeira Türkiye'de dans federasyonları adı altında görünüyor. Resmi olmasa da. Fakat capoeira bir dans değil, bir dövüş sporu. Bunun kültürünü bilen insanlar zaten bu federasyonun altına çok girme taraftarı değiller. Aynı benim gibi. İlerleyen süreçlerde ne olur bilemiyorum. Ben Avrupa Şampiyonası'na gidemedim... Bu yarışma olmadı ama bir sonraki yarışmada hem fiziken hem de zihnen kendimi güçlü tutup böyle sıkıntılar olmadan da o şampiyonluğu getireceğime inanıyorum."

Capoeira nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sporİstanbul internet sitesinde Capoeira şu şekilde anlatılıyor:

"Capoeira Brezilya asıllı bir savunma sanatıdır. Afrika asıllı kölelerin kendilerini savunmak için geliştirdikleri estetik görünüme sahip ve katı formlardan uzak olan bu spor, özellikleri ile diğer savunma sanatlarından ayrılır. Brezilya'daki köleler için 'Özgürlüğe giden yol' olarak görülen Capoeira, bir spor dalı olarak anılmasının yanında birçok insana göre bir savaş sanatı ya da dans olarak da görülmektedir. Brezilya başta olmak üzere 48 ülkede resmi olarak yapılmaktadır."

Dünya Capoeira Şampiyonu Melis Umay Doğu\'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Capoeira Şampiyonu Melis Umay Doğu'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Capoeira Şampiyonu Melis Umay Doğu'nun Macaristan vize başvurusu reddedildi - Son Dakika
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