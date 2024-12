Dünya Çeşitli Şehirlerde Etkinliklerle Dolu

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tunus'ta düzenlenen 35. Carthage Film Festivali, Filistin temalı programıyla sinemaseverleri ağırlıyor. "Filistin kalbimizde" mottosuyla Kartaca'da 21 Aralık'a kadar sürecek festival, zengin bir program sunuyor.

Japonya'nın önemli popüler kültür etkinliklerinden "Jump Festa", Jump dergilerinde yer alan başlıklar ve karakterlerle ilgili yeni manga, anime, film ve oyunları 21 ve 22 Aralık'ta meraklılarıyla buluşturacak.

"Saraybosna Gülleri" adlı çalışma, şehrin tarihindeki en trajik olaylardan Saraybosna Kuşatması'na dikkati çekiyor. Asfalta çarpan el bombalarının bir çiçeğe benzeyen karakteristik izlerinin kırmızı reçineyle doldurulmasıyla hazırlanan eserler, şehrin sokaklarında görülebiliyor.

Konserler

Paul McCartney 18 ve 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Andre Rieu, 22 Aralık'ta Hollanda'nın Maastricht şehrinde, konser verecek.

Slipknot müzik grubu yarın Manchester, 18 Aralık'ta Birmingham, 20 ve 21 Aralık'ta Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, yarın İtalya'nın Torino kentinde sahnede olacak.

Afgan Rasul Quartet, 24 Aralık'ta Azerbaycan'daki Best Place Baku'de enstrümantal caz konseriyle müzikseverleri ağırlayacak.

Çekya'nın başkenti Prag'ı özgün ve heyecan verici bir şekilde keşfetmek isteyenler için yarın Prag Kalesi Lobkowitz Sarayında klasik müzik konseri gerçekleşecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 20 ve 21 Aralık'ta 5 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Jeff Fowler'in yaptığı "Sonic the Hedgehog 3", Barry Jenkins'in yönettiği animasyon film "Mufasa: The Lion King", Alexandre de La Patelliere ve Matthieu Delaporte'nin yönettiği "The Count of Monte-Cristo" ile aksiyon ve macera filmi "Homestead" 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Afrika'daki bir köyde çıkan yangının ardından kakao uğruna köleleştirilen Yaya'nın hikayesini konu alan, Uluç Yemen Aslan ve Yücel Hüdaverdi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Elephant Steps" ise 21 Aralık'ta ABD'deki sinema salonlarında olacak.