Dünyada Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler ve Vizyona Girecek Filmler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Minneapolis şehrinde düzenlenecek "Uptown Sanat Fuarı", 4 Ağustos'ta kapılarını açacak. ABD'nin her yerinden 350'den fazla sanatçıyı ağırlayacak açık hava etkinliğinde heykel, cam, resim, karma sanat ve seramik eserler izlenime sunulacak.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen kasabasında "Intersect Aspen Sanat ve Tasarım Fuarı", 30 Temmuz-3 Ağustos arasında ziyarete açık olacak.

Konserler

Avustralyalı rock müzik grubu AC/DC, 4 Ağustos'ta Almanya'nın Hannover kentinde, Justin Timberlake 30-31 Temmuz'da Berlin'de, Adele ise 2-3 Ağustos'ta Almanya Münih'te konser verecek.

Meksikalı şarkıcı ve yapımcı Luis Miguel, 31 Temmuz, 2 ve 3 Ağustos'ta İspanya'nın Marbella şehrinde, Taylor Swift 1-3 Ağustos'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran 3-4 Ağustos'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

Elektronik müzik festivali Dekmantel, Hollanda Amsterdam'da 4 Ağustos'a kadar elektronik müziğin sınırlarını zorlamaya devam edecek.

İranlı şarkıcılar Arash ve Masih canlı performansıyla 2 Ağustos'ta Dubai'deki Jumeirah Zabeel Saray'da gerçekleştirilecek konserde sahneye çıkacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de "Trap" ve "Experiment 77" adlı gerilim filmleri ile komedi filmleri "Kneecap" ve "Coup" bu hafta sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca "Sing Sing", "Harold and the Purple Crayon", "The Firing Squad" adlı sinema filmleri de ABD'de 2 Ağustos'ta vizyona girecek.