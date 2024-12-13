Dünyanın En Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Topu VENOM LR Test Edildi

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CANİK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS), 'dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu' VENOM LR ile güvenlik güçleri için gerçekleştirilen etkinlikte test edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde demo atışı gerçekleşti.

VENOM LR'nin yeteneklerinin ortaya konulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde bir demo faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, grup şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre otomatik top, bir diğer SYS şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile birlikte, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'na entegre edildi. VENOM LR, yüksek tahrip gücü sağlayan mühimmatlardan yaklaşma tapalı mühimmatlara, zırh delici mühimmatlardan yangın çıkarıcı mühimmatlara kadar bir mühimmat yelpazesi ile kullanıcılarına geniş bir kabiliyet sunuyor. Bu yetenekler sayesinde hem askeri hem de güvenlik güçleri için kuvvet çarpanı oluşturuyor.

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Utku Aral, "UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 UKSS ise modüler yapısı sayesinde saatler içinde farklı platformlara entegre edilebiliyor. SYS Grup tarafından oluşturulan sistem, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın aracıyla ortaya koyduğu performansla ihracat potansiyeline sahip olduğunu da bir kez daha kanıtladı. Bu demo ile 30 mm gibi yüksek atım gücünün 4x4 kara araçlarında etkin bir şekilde kullanılabilindiği gösterilmiş oldu" diye konuştu.

'UZAKTAN KUMANDALI ATIŞ KONTROL SİSTEMİMİZİ SERGİLEME İMKANI BULMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Utku Aral, "Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğumuz düşük geri tepmeli 30 mm topumuz ile uzaktan kumandalı atış kontrol sistemimizi sergileme imkanı bulmaktan mutluluk duyuyoruz. 2024 yılında dost ülkelere yapmış olduğumuz teslimatlara ek olarak Türkiye'nin en önemli kullanıcılarına yaptığımız demo ile yılı kapatmış olduk. Ocak ayında da 1.000 metre ve açılı atışlar için bir faaliyetimiz olacak. Bu faaliyet ile dron radarı entegrasyonumuzu da hem ülkemiz hem de dost ülkelerin kullanıcılarına gösterme imkanı bulacağız. Bu sistem sadece platformlar için değil her türlü değerli varlığımızın korunmasında önemli görevler üstlenecek" dedi.

SYS Grup, ortaya koyduğu performansla 2024 yılı hedeflerini aştığını duyurdu.