Dursun Acar için 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dursun Acar için 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Dursun Acar için 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Karabük'te, Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili Dursun Acar'ın yargılandığı davada, savcı 'Olası kast ile öldürme' ve 'Cinsel istismar' suçlarından 30 yıla kadar hapis talep etti.

29.11.2024 18:48  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar'ın tutuklu yargılandığı davanın 6'ncı duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dursun Acar'ın 'Olası kast ile öldürme' ve 'Cinsel istismar' suçlarından 30 yıla kadar hapsini talep etti.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart 2023'te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Dursun Acar, İ.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen, Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar 4'üncüsünde tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabulü ile Dursun Acar hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 AİLE YAN YANA OTURDU

Karabük 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı duruşma öncesinde polis ekipleri adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye binasına girenler üst aramasının ardından içeri alındı. Duruşma salonu önünde beklendiği sırada Dina'nın ailesi ile sanık Dursun Acar'ın ailesi aynı bankta yan yana oturdu. Duruşmaya tutuklu sanık Dursun Acar SEGBİS ile katılırken salonda avukatlar ve izleyiciler hazır bulundu.

Duruşmada olay günü 112'ye 'bir kadın bağırıyor' şeklinde ihbarda bulunan D.K. (19) tanık olarak dinlendi. D.K., bir öğrenci yurdu yakınında yabancı aksanlı bir kadının 'beni bırakın' diye bağırdığını duyduğunu ve ihbarda bulunduğunu anlattı. Tanık, defalarca ihbar etmesine rağmen polisin gelmediğini söyledi. Duruşmada, Dina'nın olay saati ile ihbar saatinin uyuşmadığı ifade edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaası sorulan savcı, sanığın 'Olası kast ile öldürme' ve 'Cinsel istismar' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dina ailesinin avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve kendilerine savunma için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlamaları için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar duruşması 17 Aralık'a ertelendi.

DİNA'NIN ANNESİ: SANIK DURSUN ONUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR

Adliye çıkışında açıklama yapan Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, "Kalbim yaralı. Ben biliyorum ki kızım Dina aptal biri değildi. Kızım, bodrum katından kaçarak yardım isteyecek kadar bir arabaya girmişse ve aynı arabadan ondan sonra canhıraş çıkması gerekiyorsa demek ki orada bir saldırıya uğradı. Dursun, bundan sorumludur ve ceza almasını istiyorum. Dursun, Dina'yı kandırmak istedi. Yardımcı olacak gibi davranıp onu taciz etti. Arabanın içerisinde hem de ondan sonra Filyos Çayı kenarında takip etti ve Dursun kızımın ölümünden sorumludur. Biz kızımızı Karabük'e okumaya gönderdik, fuhuş yapmaya göndermedik. Eğer ki o araçtan bu şekilde çıkmışsa, Dursun onu taciz etmiştir. Dursun onun ölümünden sorumludur. Ceza çekmesi gerekiyor. Eğer Dursun ceza çekmezse onun gibiler yine aynı şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Onun ceza alması gerekiyor ki diğerleri de bilsinler böyle cezasız kalmayacaklarını" dedi.

AVUKAT: SANIK HALA BERAAT EDEBİLİR

Dina için Feministler Grubu ve avukatlar adına açıklama yapan Avukat Rabia Gündoğmuş, "Yargılama aşamasından en önemli gelişme iddia makamının mütalaasını açıklamasıydı. Savcının verdiği bu görüşle mahkeme heyeti bağlı değil. Dolayısıyla farklı yönde bir karar çıkma ihtimali de var. Yani Dursun Acar halen beraat edebilir. Bu yüzden biz bir sonraki celse bütün kadınları dayanışmaya çağırıyoruz. Buraya desteğe bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Karabük, Güncel, Hukuk, Gabon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Acar için 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Acar için 30 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.