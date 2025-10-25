Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz - Son Dakika
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz
25.10.2025 15:39
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bahçe duvarından tırmanarak girmeye çalışan şahıs nöbetçi polisin müdahale etmesiyle kaçtı. Yanındaki kardeşiyle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Ben emniyete girmeye çalışmadım. Sadece duvarın üzerine bir emanet koymuştum" dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir kişi duvardan tırmanıp girmeye çalıştı. Şahsı fark eden nöbetçi polislerin müdahale etmesiyle şüpheli kaçtı.

"DUVARIN ÜSTÜNE EMANET KOYMUŞTUM"

Hafif ticari araca binen şüpheli, yanındaki kişiyle bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, PTS kayıtlarından aracın en son Sanayi semtinde görüldüğünü belirledi. Kısa süre sonra araç Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Mandıra Sokak'ta park halinde bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla şüphelilerden H.Ç. (33), aynı sokakta 10 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede gözaltına alındı. Ekip otosuna götürülen şüpheli, gazetecinin, "Emniyete niye girmeye çalıştın?" sorusuna "Ben girmeye çalışmadım, sadece bir emanet koymuştum duvarın üstüne" cevabını verdi.

H.Ç. (ortada)

KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada diğer şüphelinin de H.Ç.'nin kardeşi A.Ç. (29) olduğu tespit edildi. A.Ç. de gittiği camide sivil polisler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen kardeşlerin aracında yapılan aramada inşaat malzemeleri ile iş kıyafetleri bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

A.Ç. (ortada)
Kaynak: DHA

