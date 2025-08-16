Düzce\'de Cinayet: Ev Arkadaşı İtiraf Etti

Düzce'de Yeni Mahalle'de 13 Ağustos Çarşamba günü kan donduran bir olay yaşandı. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu.

VÜCUDUNDA DARP VE KESİ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polisin incelemesinde; Şahin'in vücudunda kesikler ve darp izleri tespit edildi. Evde inceleme sürerken polisi görünce kaçan yabancı uyruklu bir kişi yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin'i öldürdüğünü itiraf eden ev arkadaşı Emre Kaşık

ANNESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin etrafındaki tüm kameraları tek tek inceledi. Olay saatinde evden çıktığı belirlenen Emre Kaşık, polis ekipleri tarafından saklandığı annesinin evinde yakalandı.

Evinde ölü bulunan İsa Şahin

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde; İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını, ardından tartıştıklarını, bunun üzerine de cinayet işlediğini itiraf etti. İtiraf sonrası yakalanan yabancı uyruklu kişi serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan Emre Kaşık tutuklandı.