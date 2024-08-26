Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yaz okulları açıldı - Son Dakika
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Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yaz okulları açıldı

Düzce\'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yaz okulları açıldı

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarında gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor.

26.08.2024 11:49
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Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan yaz okullarındaki gönüllü öğretmenler, çocukların, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesini sağlıyor.

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitim ve sosyal haklarının devamının sağlanması amacıyla gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapan Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri öğretmenler, fındık hasadı devam eden Doğu ve Batı Karadeniz illerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde hayata geçirilen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması" projesi kapsamında, kente fındık toplamak için Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illerinden gelen tarım işçilerinin çocukları için Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yaz okulları açıldı.

Dernek üyesi 20 gönüllü öğretmen, aileleri fındık bahçelerinde çalışan çocukların eğitimlerine destek olmanın yanı sıra yaz tatilinde sıcak havada zorlu şartlarda çalışmak yerine keyifli vakit geçirmeleri için aktiviteler düzenliyor.

Pikolo Derneği eğitim danışmanı ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, AA muhabirine, derneğin 2014'te eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında dezavantajlı ailelerin çocuklarının yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu anlattı.

"Çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Derneğin, söz konusu projede uygulama ortağı olduğunu aktaran Gülcan, mevsimlik tarım işçilerinin, çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Hatay gibi illerden Doğu ve Batı Karadeniz'e fındık toplamaya geldiğini söyledi.

Gülcan, İş Kanunu ve uluslararası sözleşmelere göre çocukların çalıştırılmasının yasak olduğuna değinerek, fındık hasadında 7 ilde, diğer ürünler için de 20 ilde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini sonlandırmaya yönelik projelere uygulama ortağı olarak katıldıklarını ifade etti.

Ailelerin geldiği bölgelerde okul çağındaki 4-17 yaş çocuklara eğitim imkanı hazırladıklarını belirten Gülcan, "Bunu yaz okulu olarak değerlendirebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne hazırladığımız modüller kapsamında çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

Gülcan, proje sahasında Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerindeki okullarda 50'şer öğrencinin bulunduğunu aktararak, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, müzik, resim, beden eğitimi derslerinin neredeyse tamamını Milli Eğitim Bakanlığının programlarına uygun şekilde işlediklerini kaydetti.

Çocukların kahvaltı, öğlen yemeği, kıyafet, kırtasiye, ulaşım gibi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildiren Gülcan, imkanlar ölçüsüne ailelere de çeşitli yardım paketleriyle destek verdiklerini kaydetti.

Gülcan, dernek bünyesindeki tespit ekiplerinin ise çocukların okula gönderilmesi konusunda ailelerin ikna edilmesi çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"Çocuklar burada eğleniyor, gayet mutlular"

Beden eğitimi öğretmeni Ali Çelikel, Kaynaşlı ilçesindeki Sarıçökek İlkokulunda işçilerin çocukları için açılan yaz okulunda gönüllü görev yaptığını belirtti.

Projeyle, çocukların tarlada, bağda, bahçede çalışmasının engellemesinin amaçlandığını dile getiren Çelikel, "Çocuk işçiliğinin önüne geçmek adına yaz tatilimizden feragat ederek derneğimizin gönderdiği materyallerle kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif aktiviteler yapıyoruz. Çocuklar burada eğleniyor, gayet mutlular." şeklinde konuştu.

Ailesiyle Hatay'dan gelen 12 yaşındaki Ayaz Gezer, ailesinin fındık toplayarak para kazandığını, kendisinin de okulda derslere girdiğini, resim yapıp filmler izlediğini anlatarak, öğretmenlerinin çok iyi olduğunu ve aldığı eğitimden memnun kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için yaz okulları açıldı - Son Dakika

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