"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı - Son Dakika
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"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı

"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali" başladı

"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin açılış programı yapıldı.

15.05.2025 18:36
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"Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali"nin açılış programı yapıldı.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin adını kentin kültürel köklerinden aldığını belirtti.

Türkiye'nin "en genç" ili sayılsa da Düzce'nin çok köklü geçmişe sahip olduğunu anlatan Aslan, "Konuralp, Düzce'nin tarih sahnesine çıkışında önemli yere sahip olan ve kültürel zenginlikleriyle sanata ilham veren değer. Bizler de bu değeri sinemayla görünür kılmak istiyoruz." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, film festivallerinin sanatla kurulan ilişkide çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sinema festivalleri yapımcılar, oyuncular, eleştirmenler ve özellikle bu alanda kendini göstermeye çalışan gençler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması ulaştığımız seviyenin, sinemaya olan saygımızın, sanata olan desteğimizin bir göstergesidir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemacıların dertli insanlar olduğunu, derdi olmayanın sinemada var olamayacağına dikkati çekerek, "Bizim de derdimiz, içinde bulunduğumuz dijital uygarlık çağında sinemanın öneminin altını çizmek. Sineması güçlü olmayan güçlü bir ülke yoktur. Biz içinde bulunduğumuz yüzyılda 'Türkiye Yüzyılı' iddiasındayız ve bundan dolayı çok güçlü bir sinemaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve Festival Komite Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir de konuşmalarında organizasyonun Türk sinemasına önemli katkılar sağlamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit katılımcılarla söyleşide bir araya geldi.

Koçyiğit, "Susuz Yaz" filmiyle başlayan sinema serüvenini anlattı. Vali Aslan, açılış programının sonunda ünlü sinema sanatçısına "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü takdim etti.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Koçyiğit, festivale davet edilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Genç sinemacıların yetişmesi konusunda yürek açmış, kucak açmış başta Vali'mize, Rektör'ümüze ve festivalimize destek sağlamış kurum ve sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversitedeki açılışın ardından Mutfak Sanatları Merkezi'nde festivalin gala yemeği verildi.

4 gün sürecek festivale 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı

Zengin içeriğe sahip 4 gün sürecek festivale, 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı. Festivalde, "Kurmaca Film, Belgesel Film ve Yapım Destek" kategorilerinde yapılacak yarışmalarla, sinemaya emek veren sanatçılar ödüllendirilecek.

Atölye çalışmaları, söyleşiler, film gösterimleri, ustalık sınıfı buluşmalarının yapılacağı festivalde "Valilik Özel Ödülü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını içeren aile temalı bir filme verilecek.

Festival kapsamında "Televizyon ve Aile", "Türk Sineması ve Aile", "Dijital Platformlar ve Aile" başlıklı oturumlarda akademisyenler ve sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali' başladı - Son Dakika

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