Düzce, Zonguldak ve Bartın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. MGM verilerine göre yurdun iç ve batı kesimleri ile Karadeniz'de hava sıcaklıkları 3-5 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı. MGM, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

MGM verilerine göre, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarların ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.