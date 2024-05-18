Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla çıkışını sağlayan 47 sanık hakkında dava açıldı

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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin, sahte belgelerle havalimanı üzerinden, Ege Denizi'nde gemiler kullanılarak, botlarla Meriç Nehri geçilerek ya da sınır illerinden yürüyerek yurt dışına çıkmalarını sağladıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 47 sanık hakkında dava açıldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, polis ekipleri, 7 Haziran 2023'te Hakkı Fatih Balalan'ın göçmen kaçaklığı yaptığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 12 eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Ekim ve 7 Kasım 2023'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, araçlarda insani olmayan şartlarda, üst üste ve ayakta olacak şekilde sırt çantalı, uyku tulumlu onlarca düzensiz göçmeni yakalarken, tel kesme makası, katlanır merdiven ve yağmurluklar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 16'sı tutuklu 47 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, sanık Hakkı Fatih Balalan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün göçmen kaçakçılığını meslek haline getirdiği anlatıldı.

Birkaç yöntem kullanan örgütün Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin oturum belgesi ve resmi evrakları üzerinde sahtecilik yaparak havalimanlarından sahte pasaportla gönderilmelerini sağladığı belirtilen iddianamede, yine araçlara bindirilen düzensiz göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ne götürüldüğü, gece vakti yaya olarak ya da plastik ve şişme botlarla Meriç Nehri'ni kullanarak sınırı geçirdikleri aktarıldı.

Örgütün başvurduğu bir diğer yöntemde ise toplu halde Ege Denizi kıyısındaki illere götürülen düzensiz göçmenlerin gemilere bindirilerek Yunanistan'a ait adalara sevk edildikleri dile getirilen iddianamede, sanıkların bu yöntemleri kullanarak "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri ifade edildi.

İddianamede, sanıkların gizliliğe riayet ettikleri, teknik ve fiziki takibe karşı sosyal medya hesaplarından kapalı konuşmalar yaptıkları vurgulandı.

Örgüt yöneticilerinden birisi emekli polis memuru

Suç örgütünün yöneticilerinden emekli polis memuru tutuklu sanık Hasan Gülerçoban'ın göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı bildirilen iddianamede, sanığın kendisine bağlı örgüt üyeleriyle birlikte göçmenleri bulup kaçırabilmek amacıyla belge ve araç ayarlama gibi görevleri üstlendiği aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Gülerçoban, örgüt elebaşıyla tavla arkadaşı olduğunu, iş yerinde ele geçirilen uyku tulumu ve sırt çantalarını satış için bulundurduğunu savunarak, suçlamaları reddetti.

Sanık Gülerçoban'ın cep telefonu incelemesinde, aktif görev yapan kamu görevlileriyle irtibat ve görüşmelerine rastlandığına dikkat çekilen iddianamede, Gülerçoban'ın tutuksuz sanıklar polis memuru M.S. ve emekli polis memuru M.U. ile yazışmalarında çok sayıda kişiye ait pasaport ve kimlik belgelerini paylaştığı, ödemelerin nasıl olacağına dair görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Nüfus memuru, örgüt elebaşına yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerini verdi

İddianamede, tutuksuz sanıklardan nüfus müdürlüğünde çalışan memur E.B'nin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye ait kimlik, pasaport ve uçak bileti gibi belgeleri Hasan Gülerçoban'la paylaştığı, bu iki sanığın yasa dışı işlemlerden elde ettikleri kazancı birbirlerinin hesaplarına gönderdiklerine ilişkin banka dekontlarına ulaşıldığı ifade edildi.

Bu sanıkların ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de yasal yollarla kalışına imkan sağlayacak belge temini için sesli ve yazılı görüşmeler yaptıkları anlatılan iddianamede, İstanbul Nüfus Müdürlüğünde arşiv memuru olan tutuksuz sanık S.B'nin de örgüt üyeleriyle düzensiz göçmenlerin adres bilgilerini paylaştığı aktarıldı.

İddianamede, yabancı uyruklu kişilere ait kimlik bilgilerine ilişkin sorgulamalar yapan sanık polis A.G'nin de bunları sanık M.U'ya gönderdiği kaydedildi.

Gemlik'te durdurulan kamyonetin kasasında 102 düzensiz göçmen yakalandı

İddianamede, göçmen kaçakçılığına ilişkin tespit edilen 12 farklı eyleme yer verildi.

Ekiplerin, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı illerde sık sık bulunduğu tespit edilen 39 ABT 476 plakalı aracı 1 Ağustos 2023'te takibe aldıkları belirtilen iddianamede, Fatih'teki Akdeniz Caddesi'nde durduran araçta, insani olmayan şartlarda üst üste ve ayakta olacak şekilde sırt çantası ve uyku tulumlu 22 yabancı uyruklu kişi, ayrıca 21 uyku tulumu, tel kesme aleti ve 5 bin lira bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, tutuklu sanık Ercan Üngör'ün takip edilmesi sonucu Bursa Gemlik'te durdurulan kamyonetin kasasında da 49 erkek, 27 kadın ve yaşı küçük 26 kişi olmak üzere toplam 102 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi verildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı operasyon neticesinde farklı tarihlerde insani olmayan şartlarda toplam 459 düzensiz göçmen yakalandığı, 35 uyku tulumu ve tel kesme aletlerinin ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, örgüt elebaşı Hakkı Fatih Balalan ise suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Hakkı Fatih Balalan, Ercan Üngör ve Hasan Gülerçoban'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 11 kez uygulanmak üzere "birden fazla kişiyle onur kırıcı muameleye maruz bırakılarak göçmen kaçaklığı" suçlarından 127'şer yıl 9'ar aydan 298'er yıl 6'şar aya kadar hapis ile 9 bin günden 90 bin güne kadar adli parayla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, 44 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "birden fazla kişiyle onur kırıcı muameleye maruz bırakılarak göçmen kaçaklığı" suçlarından 2 yıl ila 26 yıl 6 ay arasında hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.