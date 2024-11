Eczacılardan Gıda Takviyeleri Uyarısı

Güncel

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED), eczacı ve doktor danışmanlığı olmadan kullanılan gıda takviyelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Derneğin açıklamasında, son günlerde perakende zincir market ve internet kanallarında ucuz fiyat algısı yaratılarak, eczanede satılması gereken gıda takviyelerinin reklam yapılarak satıldığı belirtildi.

Gıda takviyelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alınsa bile ilaç statüsünde değerlendirilerek eczacı danışmanlığında satılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Çok basit görülen bir C vitamini, bir multivitamin eczacı ve doktor danışmanlığı olmadan kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu ölümle bile sonuçlanacak durumlara sebep olabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eczacılar olarak birinci görevimiz, toplum sağlığını korumaktır. Toplum sağlığını hiçe sayan uygulamalara bir an önce son verilmesini umuyor, bunlara fırsat veren firmaların bu uygulamalarını bir an önce durdurmasını istiyoruz. Sadece eczane pazarından pay almak adına para kazanmak adına yapılan tüm uygulamalar toplum sağlığını riske atmaktadır. Bizler her zaman toplum sağlığını korumak adına bu uygulamalarla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Unutmayalım, sağlıklı toplum sağlıklı insanla olur. Birinci basamak sağlık sunucu olarak her zaman toplum sağlığı için görevimizin başındayız."