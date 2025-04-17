Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi

Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek sezonun kadro planlaması ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, ''Immobile'nin gelecek sezonki parasını da isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Benim de aldığım geri dönüşler Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağı yönünde. Çok ciddi bir 9 numara alacağız'' ifadelerini kullandı.

17.04.2025 18:47
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da katıldığı siyah-beyazlıların gündemine dair konuştu. Adalı, gelecek sezonun transfer çalışmaları ve kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda takım ayrılmasını beklediği futbolcuyu söyledi.

"'GİTSİN' DENİLENLERİN BİR MALİYETİ VAR"

Serdal Adalı'nın transfer açıklamaları şu şekilde;

"Kamuoyunda o gitsin, bu gitsin denilenlerin bir maliyeti var, çoğunun sözleşmesi 2027'de bitiyor. Amir bizim kendi futbolcumuz. Musrati gitti diye son geceye kadar da onun kararını hocaya bıraktık. Teknik ekibin söylediği; acele etmeyin. Gençleştirme operasyonu şipşak olacak bir şey değil. Scout transferi dediğimi hadiselerde; çocukta bir yetenek görürlerse, aşama kaydedeceğine inanırlarsa transfer edersiniz. Camiaya hesabı ben vereceğim. Duydunuz mu Hasat Arat döneminde bu transferi ben yaptım diyen. Bu yaptığımız transferler için ben diyorum. Bu çocuklardan zarar etmeyeceğiz, buna eminim.

TEK TEK FUTBOLCU İSMİ VERDİ

Barcelona'da Fati gündemimizdeydi. Berg vardı, Samuel Dahl vardı. Twente maçından sonra Barcelona'ya geçip transferi bitirmek istedim ama olmadı. Elendiğimiz günün akşamı 'Fati olmuyor' dediler. Çocuk çok da hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arasındaki transferlerimizi Avrupa'dan elenmemiz bozdu. Berg'i istiyoruz. Hoca da istiyor, ben de istiyorum. Planlamamız gayet iyi gidiyor. Ayın 30'unda kadro planlaması için konuşacağız. Rafa Silva için gelen bir teklif yok. Semih ve Mustafa için teklifler var ama bırakmak istemiyorum. Sörloth olmaz. Adamın alternatifi yok. Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz. Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız. Telefon açıp 'Şunu ver bana' dediğiniz zaman, 'Hayırdır santraforsuz mu oynayacağız' derler. Santrafor alacağız. Forvet, sol açık ve 6 numara alacağız.

Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi

MASUAKU SÖZLERİ

Masuaku'yu yerin dibine batırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarın önüne atarsanız o çocuktan hayır gelir mi? Kontratındaki opsiyon maddesi vardı, onu kaldırdık. Hoca inşallah bizi bırakmaz demedim, dayanır inşallah diyorum. Benim bazen çok sinirlendiğim şeyin, onun çok daha mantıklı ve yumuşak şekilde hallettiği durumlar var.

"IMMOBILE SEZON SONUNDA AYRILACAK"

3 tane üstünde çalıştığımız futbolcu var. Birileri gitmeden transfer olmaz. Ver 50 milyon euro, gönder! Onu yapmam ben. Ben Immobile'nin gelecek sezonki parasını da isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Çok ümitliydim son iki maçta ama gol orucunu bozamadı. Benim de aldığım geri dönüşler Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağı yönünde. Çok ciddi bir 9 numara alacağız. Jackson Muleka'nın opsiyonunu kullanacaklar gibi. Semih için devre arasında da ilgilenenler oldu. Satmaktan bahsetmiyorum, sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider İkinci senemizde hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz, bu biraz da mali yapıya da bağlı.

Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi

"RICARDO'NUN BAŞINA GELMEYEN KALMADI"

Elan Ricardo'nun başına gelmeyen kalmadı. Gece yarısı bir ateşlendi, domuz gribinden şüphelenildi. İkisinde de geldikleri takımlarda ciddi bir idman görmedikleri ve eksikleri olduğu söylendi. Hoca da bize alın bu çocukları, şunun yerine oynatacağım demedi zaten. Bu çocuklar iyi futbolcular.

"BEN 'TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMİYORUM' DEMEDİM"

Ben Beşiktaş'ın başkanıyım, bu camianın hakkını koruyacağım, kimseye de yedirmem. Ne zamanki Beşiktaş bir ivme kazanıyor, başımıza bir işler geliyor. Çok kırılgan bir takımız. Ben Türk hakemlerine güvenmiyorum demedim. Hatalı maçlar olabilir ama müsaade etsinler de bir eleştiri hakkımız olsun. Geçen hafta teşekkür ettik iyi yönetince. Galatasaray maçından sonra da gittim, iyi bayramlar diledim.

"SERDAR TOPRAKTEPE BAŞKA BİR GÖREV YAPACAK"

Serdar Topraktepe gelecek seneki planlamamızda başka bir yerde görev yapacak. Bunun kararını hoca verecek. Bir sportif direktör düşünmüyorum. Mayıstan sonra yönetim kurulunda takımdan sorumlu bir yönetici olabilir. Futbol kökenli birisi olacak. Yönetim kurulunda çok köklü bir değişiklik olmaz."

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Son Dakika Spor Serdal Adalı, Sezon biter bitmez gidecek futbolcuyu canlı yayında söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 3475082Ak:
    yaw önce bı don alın sonra topçu alırsınız. 6 19 Yanıtla
  • Osman A:
    Allah aşkına Semih ve Mustafa'yı yollayın gitsin.Rafa,Mert ve Gedson dışında bütün futbolcular çöp.Daha fazla tahammül edip kulübüde taraftarıda sıkıntıya sokmayın. 18 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AHA BUDA BAŞLAMIŞ HERKESI TANIYORUM EDEBIYATI NA 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    saf ya bu.inanmis hemen. bi eneyi oya 2 0 Yanıtla
  • 6490203:
    gine mi 0 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    mobilete boşa para verdiniz 0 0 Yanıtla
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