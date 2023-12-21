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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 47 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 47 yıla kadar hapis cezası istendi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 farklı suça azmettirmekten yargılandığı davada 47 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya. Savcı, Gürkan'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'a 47 yıla kadar hapis cezası istendi
21.12.2023 - 14:13,
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EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 3 farklı suça azmettirmekten yargılandığı davada; esas hakkında mütaalasını veren savcı, tutuksuz sanık Gürkan'ın 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Edirne'de oturan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre; tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkoyuldu. Daha sonra kurtulan Benli, 2 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki- şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVADA 16'NCI DURUŞMA

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada firari sanık M.T.'nin yargılanması sürdü, O.K., Ş.G. ve S.A. ise 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci duruşmasına, Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de katıldı. 11'inci duruşmada sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 6 sanıklı davanın bugün görülen 16'ncı duruşmasına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile tutuksuz sanıklar katılmadı. Avukatların yer aldığı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şükrü Benli'nin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı elindeki görüntüleri başkasına vermekle tehdit ettiği, videoyu ulusal basına vermemek karşılığında para talebinde bulunduğunun tanık beyanları ile sabit olduğunu belirtti.

MÜTALAADA YAŞANANLAR ANLATILDI

Mütalaada, Gürkan'ın, Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ve kendisi hakkında yazı yazmaması için azmettirdiği sanık S.Y.'nin Bulgaristan'da Benli ile irtibat kurarak, sanıklar M.T., O.K., S.A. ile silahtan sayılan eter maddesi kullanılarak zorla araca bindirildiği kaydedildi. Mütalaada, Benli'nin kaçırılıp zorla bir evde tutulduğu, elektrik verildiği, darbedildiği, elbiselerinin çıkarılarak, kadın elbisesi giydirildiği, nitelikli cinsel saldırıda bulunulduğu, cep telefonu ve 3 bin euro parasına el konulup verilmediği belirtilerek, "Recep Gürkan'ın asıl amacının Şükrü Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ile konu hakkında yazı yazılmamasını sağlamak olduğu, hedeflenen amacın gerçekleştirilebilmesi için zor kullanılacağının öngörüldüğü ve kabul edildiği, özetle hukuka aykırı fillere ilişkin azmettirici sıfatının olduğu, hedef ve amaç dikkate alındığında hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından azmettiren sıfatı ile sorumlu olduğu, kaçırma eleminden sonra gerçekleştirilen cinsel saldırı eylemi açısından ise kast yönünden de Recep Gürkan'ın azmettiren sıfatının bulunduğu" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN İÇİN 3 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla olmak üzere toplamda 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, diğer sanıklar M. T., Ş.G., S.A., S.Y. ve O. K.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatlarının mütalaa hakkındaki savunmalarını yapmak için süre istemeleri üzerine duruşma, 25 Nisan 2024'e ertelendi.

Kaynak: DHA
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