Edirne'de Andezit Taş Ocağı Projesine Karşı Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
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Edirne'de Andezit Taş Ocağı Projesine Karşı Hukuk Mücadelesi

Edirne\'de Andezit Taş Ocağı Projesine Karşı Hukuk Mücadelesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına itiraz edildi. Köylüler, hukuki süreç başlatarak projenin iptali için mahkemeye başvurdu.

22.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi ile Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve projenin iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan davada; bazı köylüler, müdahillik talebi için Keşan 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ek dilekçe verdi.

Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy sınırlarında Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Edirne Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve projenin iptali için Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açılırken; bazı köylüler müdahillik talebi için Keşan 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ek dilekçe verdi.

'BİZİM DERDİMİZ, VATANIMIZ VE TOPRAĞIMIZ'

Keşan Adalet Sarayı önünde açıklama yapan davanın avukatı Sevda Şimşek, dertlerinin memleket meselesi olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz, vatanımız ve toprağımız. Onun için yapılan hukuka aykırı bir işlem varsa, doğaya, insanın sağlığına aykırı bir işlem varsa elbette hukuki olarak önünde duracağız ve gerekeni yapacağız. Bizim burada toplanma nedenimiz, Edirne ili Keşan ilçesi Karlıköy mevkisinde Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan hammadde üretim izin belgeli andezit ocağı ve kırma, eleme projesi ilgili olarak Karlıköy ve Yeşilköy halkı andezit maden ocağını istemediğini, köy halkı olarak 900'ün üzerinde dilekçeyle valiliğe göndermiştir. Biz bu dilekçeler akabinde bu projenin iptal olmasını beklerken; bırakın iptal olmayı 'ÇED gerekli değildir' kararıyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu kararın iptali için köy halkı olarak Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır" dedi.

'BU PROJENİN İPTALİ İÇİN MÜCADE VERECEĞİZ'

Sevda Şimşek, "Andezit maden ocağının yapılacağı bölge, köy halkının nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye yaklaşık 1,2 kilometre mesafededir. Maden ocağı yapılacak bölgede köy halkının ihtiyacını karşılayan, tarımda sulama için kullanılan sulama alanı mevcuttur. Yine deprem bölgesi olan bir bölgede patlatma yoluyla taş çıkarma işleminin o bölgeye neden olacağı zararları söylemek istemiyoruz. Bunun yanında köy halkı tarım arazilerinin de zarar göreceğini, hayvanlarının zarar göreceğini dilekçelerinde belirtti. Daha önce de bu bölgede açılan maden ocakları bunun emsalidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Andezit Taş Ocağı Projesine Karşı Hukuk Mücadelesi - Son Dakika

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