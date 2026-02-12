Edirne'de Bıçaklı Cinayette Cezada İndirim - Son Dakika
Edirne'de Bıçaklı Cinayette Cezada İndirim

12.02.2026 14:12
Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası verildi, aile tepki gösterdi.

EDİRNE'de lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A. (15), 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin indirimsiz 20 yıl hapis cezası verdiği kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, E.A. hakkında 'tasarlayarak' hükmünü kaldırıp, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından adliye önünde gözyaşları döken Gülden'in annesi ile ablası karara tepki gösterdi.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından heyet, E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle cezayı indirip, 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis verdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Karar, Coni'nin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile E.A.'nın avukatları tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Coni'nin ailesi, istinaf başvurusunda sanığın 'Canavarca hisle insan öldürme' suçundan hüküm kurularak, üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. E.A.'nın avukatı ise cinayette tasarlama durumunun bulunmadığını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtilerek, "Maktuleyi öldürmeye karar verdiği ve eylemi icra ettiği zaman diliminin bir tam günden az olmakla yerleşik Yargıtay kararlarında zikredilen makul ve uygun sürenin geçmemiş olması, ön inceleme tutanağına göre gönderilen iki adet mesajın olaydan sonraki zaman dilimine ait olması, gerekçede belirtilen suça sürüklenen çocuğun, olayı kimsenin bulunmadığı mahalde işlemesinin ve olay sonrası rutin hayatına devam etmesi olgularının tek başına tasarlamaya mesnet oluşturmaması birlikte ele alındığında sanık hakkında TCK'nın 82/1-a maddesinin (tasarlama) uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeyerek hatalı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi" denildi. İstinaf kararında ayrıca, mahkemenin E.A. hakkında sosyal inceleme raporu aldırmadığı ve bu konuda gerekçe göstermediği belirtildi.

Kararın ardından E.A.'nın bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmada, Gülden Coni'nin babası Sami Coni, annesi Zehra Coni, ablası Nurhan Alüzrek ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de izledi. Mahkeme, E.A. hakkında daha önce verilen 'tasarlama' hükmünü kaldırarak, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.'nın cezası 19 yıla düşürüldü.

'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALDI'

Duruşmanın ardından Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, adliye önünde ağlayarak karara tepki gösterdi. 'Adalet yok' diye bağıran Alüzrek'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alüzrek, "Mahşerde hepsinden tek tek hesap sorulacak. Bu kanunları çıkaranların hepsinin hesabı sorulacak. Böyle bir şey yok. 15 yaşında küçücük bir kızı toprağa koyduk biz. 30 bıçak darbesiyle, planlı bir şekilde, kardeşime eziyet çektirdi. Aldığı ceza 19 sene. Daha önce 20 sene almıştı. 1 sene düşürüldü. Yatacağı maksimum ceza 8 yıl. Yani 8 yıl sonra katili yeniden burada yaşamaya devam edecek, hiçbir şey olmamış gibi, kardeşimi katletmemiş gibi tekrardan gelecek. Bu yasalar benim ailemi katil olmaya sürüklüyor. Neymiş? O suça sürüklenen çocukmuş. O çocuk hiç plan yapmamış, 30 bıçak darbesi vurmamış, kardeşimi öldürmemiş. 8 sene yatıp çıkacak. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

MİNGUZZİ'NİN ANNESİNİN OMZUNDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Abla Alüzrek, dakikalarca Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin omzunda gözyaşı döktü. Alüzrek'i sakinleştirmeye çalışan Minguzzi, "Artık Türkiye kendine gelsin. Yeter, bıktık" diye konuştu.

Haber – Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

