AVM kahvecisi fincanları tükürüğüyle temizledi - Son Dakika
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AVM kahvecisi fincanları tükürüğüyle temizledi

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığını tespit ederek dükkânı mühürledi.

13.02.2024 14:10  Güncelleme: 15:39
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Edirne'de bir AVM içindeki kahve dükkanında, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi.

ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

KISA SÜRE ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞ

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

İşletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

Edirne'de AVM kahvecisi fincanları tükürükle temizledi
Edirne'de AVM kahvecisi fincanları tükürükle temizledi
Edirne'de AVM kahvecisi fincanları tükürükle temizledi
AVM kahvecisi fincanları tükürüğüyle temizledi
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • İlker Güner: Benim güzel ülkemin nadide bolgesidir Trakya, abe o kısma laf yok beya. 2 1 Yanıtla

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Son Dakika Güncel AVM kahvecisi fincanları tükürüğüyle temizledi - Son Dakika


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