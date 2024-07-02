Edirne'de Suriyeli göçmenler fidye isteyen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Suriyeli göçmenler fidye isteyen şüpheliler tutuklandı

Edirne\'de Suriyeli göçmenler fidye isteyen şüpheliler tutuklandı

Edirne'de, Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi evde silahla tehdit edip, çektikleri videoyla ailelerinden fidye istediği iddia edilen şüpheliler tutuklandı. Polis operasyonunda evde 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca başka bir adreste de Irak ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı.

02.07.2024 10:41
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EDİRNE'de, Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi evde silahla tehdit edip, çektikleri videoyla ailelerinden fidye istediği iddia edilen Ali Efe Canbazoğulları (23) ve Şükrü Kurt (29), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmada, Menzilahir Mahallesi Berkuka Caddesi'ndeki evde yabancı uyruklu kişilerin silah zoruyla tutulduğu ve başlarına tabanca dayanıp ailelerinden fidye istendiği bilgisine ulaştı. Polis, belirlenen adrese yapılan operasyonda göçmenleri evde tutup tehdit ettikleri gerekçesiyle Ali Efe Canbazoğulları ve Şükrü Kurt'u yakalayıp, gözaltına aldı. Evdeki Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 göçmen kurtarıldı. Evde 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Göçmenler, ifadelerinde, 2 kişinin kendilerini silahla tehdit edip video çekerek ailelerinden fidye istediğini anlattı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Şükrü Kurt'un 8 suçtan aranması olduğu, 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 6 bin lira cezasının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler Canbazoğulları ile Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Göçmen kaçaklığı', 'Kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

EVDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi 5'inci Sokak'ta bir evde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla arama yaptı. Aramada, Irak ve Sudan uyruklu 8'i çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Suriyeli göçmenler fidye isteyen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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